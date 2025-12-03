Radiohead superó a Metallica: rompieron histórico récord que duró varios años

Radiohead es una de las bandas más grandes en el rock del siglo XXI. La agrupación de Thom Yorke ha lanzado varios éxitos legendarios que han enamorado a toda una generación, gracias a sus letras y ritmos destacados.

El legado de esta banda es histórico y así lo han demostrado por varios años, gracias a éxitos brillantes, y por supuesto, al cariño de su público.

Más noticias: Radiohead dejó de salir de gira por esta razón: “La música duele”

De hecho, justamente gracias a este último elemento, Radiohead logró romper un histórico récord, el cual era sostenido por Metallica.

El histórico récord que Radiohead le arrebató a Metallica

Este 2025 ha estado lleno de novedades para Radiohead. Esta agrupación anunció su gran regreso a los escenarios, luego de su último show en 2018 en el ‘A Moon Shaped Pool’.

La agrupación ha logrado regresar, y ha podido acumular un cariño enorme y notable por parte de su público quienes los aclaman en los escenarios.

Recientemente la banda demostró todo su poderío en el O2 Arena, donde protagonizó 4 fechas consecutivos, donde la ciudad de Londres se abarrotó en emoción por Radiohead.

Como muestra de este éxito, Radiohead rompió un histórico récord de asistencia es esta arena, una de las más importantes del mundo en materia musical.

En el último show la banda rompió la mayor asistencia que sostenía Metallica en la O2 Arena, gracias a las 22.355 personas que asistieron a ver a la banda.

Cada uno de estos shows fueron un éxito total, lo que demuestra la influencia de Radiohead, y la pasión de sus fanáticos por una de las bandas más brillantes en la historia del rock.

Más noticias: Esta es la canción de Radiohead que hace llorar a Thom Yorke ¿Por qué?

Por el momento, la banda cerrará el año girando por Europa, pero cada vez más países sueñan con la posibilidad de poder ver en vivo a Radiohead en futuros meses o años.

El repertorio actual de la banda

Después de varios años de ausencia, Radiohead ha regresado con todo, y así lo ha conseguido con varios éxitos brillantes.

El repertorio de la banda en su gira actual es el siguiente: