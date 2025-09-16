La famosa banda de metal que fue acusada de copiar el ‘Black Album’ de Metallica

El ‘Black Album’ de Metallica es uno de los discos más grandes en la historia del heavy metal. Esta producción marcó la pauta desde 1991, siendo el que para muchos es el mejor lanzamiento de esta agrupación.

Entre los ‘tracks’ más destacados dentro de esta época resaltan ‘Enter Sandman’, ‘Wherever I May Roam’ y más canciones históricas

Sin embargo, algo que no suele ser mencionado al hablar del ‘Black Album’ es que hay una banda que fue acusada de querer copiar el estilo de este disco.

La banda que fue acusada de copiara el ‘Black Album’ de Metallica

Para nadie es un secreto que el ‘Black Album’ de Metallica es una de las producciones más grandes del heavy metal.

Este lanzamiento no solo amoldó y acrecentó el éxito de Metallica, sino también se convirtió en una producción de gran legado para otras bandas del género.

Aun así, hay una que fue acusada de incluso copiar este álbum, y repetirlo con un disco de su autoría varios años después.

Dicha agrupación fue, nada más y nada menos que, Avenged Sevenfold, gracias a una producción destacada como lo fue ‘Hail to the King’, un lanzamiento de 2013.

Este disco es destacado para miles de fans, pero, para algunos críticos fue blanco de comentarios negativos.

El álbum recibió estas acusaciones debido a varios aspectos similares a los del ‘Black Album’ de Metallica. Un ejemplo de esto es la portada, también en fondo negro, y el parecido entre canciones como ‘This Means War’ y ‘Sad But True’.

Esto le costó a la banda varios señalamientos referentes a perder su estilo. Esto los habría llevado a mantenerse demasiado apegada a la idea de imitar a otras agrupaciones.

Aun así, este disco fue ciertamente resaltado como uno de los mejores de Avenged Sevenfold, y posee cierto cariño por parte de los fanáticos de esta agrupación, con más de 1 década desde su lanzamiento.

A pesar de estas acusaciones, Avenged Sevenfold no recibió ningún tipo de problema legal. De hecho, Metallica no ha formado parte de estos señalamientos.

Sin lugar a dudas, tanto Metallica, como los protagonistas del ‘Hail to the King’ son dos de las bandas más históricas del metal, y su legado resulta brillante para el resto de la industria.