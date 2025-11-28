¿Nirvana o Metallica? Expertos eligieron a la mejor banda y no dudaron

Nirvana y Metallica son dos de las bandas más grandes en la historia del rock y el metal. Ambas agrupaciones han conseguido brillar, gracias a éxitos inolvidables para la música a nivel mundial.

Aunque la trayectoria de Metallica es más extensa, la influencia de ambas es similar, gracias a la forma en que han inspirado a amantes de la música de la música, y también a otros músicos a lo largo de su carrera.

De hecho, recientemente expertos se atrevieron a comparar estas agrupaciones entre varias otras, y aquí les contamos cual de las dos resultó ganadora.

¿Nirvana o Metallica? Expertos eligen la mejor banda

Si bien el paso de Nirvana por la industria de la música fue relativamente fugaz, su huella es imborrable. Miles de fanáticos se apasionan por los éxitos de esta banda, y el talento de los liderados por Kurt Cobain.

Esto ha quedado demostrado de manera indudable en infinitas ocasiones, gracias a los halagos recibidos por esta banda tanto por críticos, como por expertos y hasta colegas.

De hecho, esta agrupación es comparada en muchas ocasiones con otras de mayor bagaje y recorrido, e incluso, sale como ganadora gracias a su brillo.

Un ejemplo de estas comparaciones se dio hace muy pocos días, cuando Billboard lanzó una lista con las 50 mejores bandas de rock de todos los tiempos.

Allí estuvieron presentes Nirvana y Metallica con puestos bastante altos en la lista. Aunque lo que llamó la atención de algunos usuarios fue la diferencia entre ambas bandas en su posición.

Metallica estuvo en el puesto 12, mientras que Nirvana dijo presente en el lugar 10 de la lista, por lo que, para los expertos, la agrupación de Kurt Cobain es superior a la de James Hetfield.

Claramente esto genera revuelo, sobre todo por la diferencia en años de actividad que hay entre Metallica y los provenientes de Aberdeen.

Según Billboard, esta posición se justifica con la forma en que Nirvana cambió las reglas del juego, y lideró la escena al punto de mantenerse en relevancia 3 décadas después.

Lo cierto es que, ambas bandas funcionan como testigo indudable de la grandeza del metal y del rock como géneros musicales.

El top 15 de la lista finalizó de la siguiente manera:

1- The Beatles

2- Rolling Stones

3- Led Zeppelin

4- Pink Floyd

5- Queen

6- Fleetwood Mac

7- U2

8- Sly & The Family Stone

9- Black Sabbath

10- Nirvana

11- The Who

12- Metallica

13- AC/DC

14- Creedence Clearwater Revival

15- Talking Heads