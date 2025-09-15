La historia de ‘Nothing Else Matters’ uno de los mayores éxitos de Metallica: datos curiosos, significado, letra y más
‘Nothing Else Matters’ de Metallica es una de las canciones más representativas del metal, gracias a un sonido potente.
‘Nothing Else Matters’ es, sin dudas, una de las canciones más grandes de Metallica. Este éxito ha sido de los más influyentes dentro de una discografía legendaria protagonizada por los liderados por James Hetfield.
Esta canción es de las más escuchadas de la banda de San Francisco, incluso varias décadas después de su lanzamiento.
Por ello, como homenaje a uno de los éxitos más grandes del metal, aquí les contamos su significado, su letra, y también varios datos curiosos sobre su composición.
Metallica ha sido una banda que ha atravesado una amplia cantidad de cambios en su sonido. Esta histórica agrupación ha sido capaz de componer varios éxitos desde el metal, pero también con varias alternativas.
Discos de la talla de ‘Master of Puppets’ o ‘Kill ‘Em All’ demuestran el arraigo de esta banda por el thrash metal, pero, otros como ‘The Black Album’, también demuestran al flexibilidad de Metallica.
Justamente, ‘Nothing Else Matters’ es una de las canciones más destacadas de este último lanzamiento, en un ‘track’ que sorprendió al tratarse de una gran balada.
Esta canción trata sobre extrañar a un lugar, una persona o un sentimiento. Este éxito guarda un gran sentido de nostalgia, donde nada importa más que el dolor por no poder estar en ese instante deseado.
Miles de fanáticos conocen esta canción, pero, algunos no saben ciertos datos curiosos sobre ‘Nothing Else Matters’.
Uno de ellos es que este éxito fue compuesto por James Hetfield, solo con una mano, mientras estaba en una llamada con su pareja de aquel momento.
De hecho, esta canción evoca al sentimiento que tenía Hetfield al no poder estar cerca de su novia.
Otro de los aspectos curiosos de este ‘track’ es que ‘Nothing Else Matters’ estuvo muy cerca de no ser parte del ‘Black Album’.
Este éxito resultaba muy contrario al estilo de Metallica, por lo que algunos optaban por excluirla. Sin embargo, ante la insistencia de Bob Rock, esta canción logró entrar al disco.
Tan cerca, no importa que tan lejos
No podría ser mucho más del corazón
Siempre confiando en quiénes somos
Y nada más importa
Nunca me abrí de esta manera
La vida es nuestra, la vivimos a nuestra manera
Todas estas palabras no solo digo
Y nada más importa
Confío en lo que busco y encuentro en ti
Todos los días para nosotros es algo nuevo
Mente abierta para una visión diferente
Y nada más importa
Nunca me preocupé por lo que hacen
Nunca me importó lo que saben
Pero yo sé
Tan cerca, no importa que tan lejos
No podría ser mucho más del corazón
Siempre confiando en quiénes somos
Y nada más importa
Nunca me preocupé por lo que hacen
Nunca me importó lo que saben
Pero yo sé
Nunca me abrí de esta manera
La vida es nuestra, la vivimos a nuestra manera
Todas estas palabras no solo digo
Y nada más importa
Busco y encuentro confianza en ti
Todos los días para nosotros es algo nuevo
Mente abierta para una visión diferente
Y nada más importa
Nunca me importó lo que dicen
Ni importaron los juegos que juegan
Nunca me preocupé por lo que hacen
Ni me importó lo que saben
Y yo sé
Tan cerca, no importa que tan lejos
No podría ser mucho más del corazón
Siempre confiando en quiénes somos
No, nada más importa
