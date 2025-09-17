La canción de Metallica que fue dedicada a la depresión: puede ser ideal para sentirse identificado

Metallica es una de las bandas más grandes en la historia del thrash metal y de la música en general. Esta agrupación ha sido capaz de estremecer a la industria, gracias a varios éxitos y lanzamientos brillantes.

Esta banda ha acumulado varias producciones inolvidables, las cuales han permitido enamorar a sus fanáticos alrededor del mundo de manera notable, a partir de letras y ritmos estridentes.

Las canciones de Metallica han servido como banda sonora para la vida diaria de miles de personas, a través de distintas experiencias y problemas.

De hecho, los liderados por James Hetfield poseen una canción que es ideal en caso de que sufra de depresión, gracias a su letra y significado.

La canción de Metallica dedicada a la depresión

Para nadie es un secreto que la música sirve como compañía e inspiración en distintos momentos de la vida. Distintas bandas y artistas han sido capaces de acompañar a sus fans de manera amplia.

Incluso en momentos tristes, o con padecimientos como la depresión, la música puede ser ideal para vivir su día a día, y sentirse identificado con sus sentimientos.

De hecho, Metallica tiene una canción que puede ser ideal en caso de que sufra de depresión, gracias a la forma en que puede ayudarlo a sentirse identificado.

Se trata de, nada más y nada menos que ‘Fade to Black’. En este legendario éxito del ‘Ride The Lightning’ la banda toca temas de tristeza, y se refiere a la depresión de manera referencial.

En la letra de este éxito, la banda describe un sentimiento de ‘fundido a negro’, y de pérdida de sentido ante muchas experiencias.

Esta canción lo puede ayudar a sentirse identificado, y así poder lidiar poco a poco con este tipo de afectaciones.

Aun así, si los bajones de animo se convierten en algo común, o si sufre de depresión, se recomienda asistir a un profesional referente a la salud mental.

Del mismo modo, se recuerda que en Colombia puede llamar a la Línea Calma (01 8000 423 614) o a la línea 106, para encontrar orientación psicosocial.

Letra de ‘Fade to Black’ en español

La vida, parece, se desvanecerá

A la deriva cada día

Perdiéndome dentro de mí

Nada importa nadie más

He perdido las ganas de vivir

Simplemente nada más para dar

No hay nada más para mí

Necesito el final para sentirme libre

Las cosas no son lo que solían ser

Falta algo dentro de mi

Perdido, esto no puede ser real

No puedo soportar este infierno

El vacío me está llenando

Al punto de la agonía

Creciente oscuridad tomando el amanecer

Yo era yo, pero ahora se ha ido

Nadie más que yo puede salvarme

Pero es demasiado tarde

Ahora no puedo pensar

Pienso ¿por qué debería intentarlo?

El ayer parece nunca haber existido

La muerte me saluda cálidamente

Ahora solo diré adiós

Adiós