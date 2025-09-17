La canción de Metallica que fue dedicada a la depresión: puede ser ideal para sentirse identificado
Metallica cuenta con una cantidad enorme de éxitos que abarcan distintas temáticas del gusto de sus fanáticos.
Metallica es una de las bandas más grandes en la historia del thrash metal y de la música en general. Esta agrupación ha sido capaz de estremecer a la industria, gracias a varios éxitos y lanzamientos brillantes.
Esta banda ha acumulado varias producciones inolvidables, las cuales han permitido enamorar a sus fanáticos alrededor del mundo de manera notable, a partir de letras y ritmos estridentes.
Las canciones de Metallica han servido como banda sonora para la vida diaria de miles de personas, a través de distintas experiencias y problemas.
De hecho, los liderados por James Hetfield poseen una canción que es ideal en caso de que sufra de depresión, gracias a su letra y significado.
Para nadie es un secreto que la música sirve como compañía e inspiración en distintos momentos de la vida. Distintas bandas y artistas han sido capaces de acompañar a sus fans de manera amplia.
Incluso en momentos tristes, o con padecimientos como la depresión, la música puede ser ideal para vivir su día a día, y sentirse identificado con sus sentimientos.
De hecho, Metallica tiene una canción que puede ser ideal en caso de que sufra de depresión, gracias a la forma en que puede ayudarlo a sentirse identificado.
Se trata de, nada más y nada menos que ‘Fade to Black’. En este legendario éxito del ‘Ride The Lightning’ la banda toca temas de tristeza, y se refiere a la depresión de manera referencial.
En la letra de este éxito, la banda describe un sentimiento de ‘fundido a negro’, y de pérdida de sentido ante muchas experiencias.
Esta canción lo puede ayudar a sentirse identificado, y así poder lidiar poco a poco con este tipo de afectaciones.
Aun así, si los bajones de animo se convierten en algo común, o si sufre de depresión, se recomienda asistir a un profesional referente a la salud mental.
Del mismo modo, se recuerda que en Colombia puede llamar a la Línea Calma (01 8000 423 614) o a la línea 106, para encontrar orientación psicosocial.
La vida, parece, se desvanecerá
A la deriva cada día
Perdiéndome dentro de mí
Nada importa nadie más
He perdido las ganas de vivir
Simplemente nada más para dar
No hay nada más para mí
Necesito el final para sentirme libre
Las cosas no son lo que solían ser
Falta algo dentro de mi
Perdido, esto no puede ser real
No puedo soportar este infierno
El vacío me está llenando
Al punto de la agonía
Creciente oscuridad tomando el amanecer
Yo era yo, pero ahora se ha ido
Nadie más que yo puede salvarme
Pero es demasiado tarde
Ahora no puedo pensar
Pienso ¿por qué debería intentarlo?
El ayer parece nunca haber existido
La muerte me saluda cálidamente
Ahora solo diré adiós
Adiós
