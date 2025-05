Dave Mustaine habla de su salida de Metallica y ataca a la banda: “Compuse gran parte de su música”

Durante una extensa conversación con The Shawn Ryan Show Dave Mustaine, icónico fundador de Megadeth, abrió de par en par el libro de sus memorias para contar, como pocas veces antes, los detalles más crudos de su paso por Metallica. Su relato, lleno de tensión, orgullo y heridas abiertas, revela desde los orígenes de su ingreso hasta los momentos más polémicos que marcaron su salida.

Todo comenzó cuando Mustaine decidió buscar un nuevo rumbo tras dejar su banda Panic. “Así que conseguí un periódico llamado The Recycler… y lo miré y decía: ‘Se busca guitarrista principal’”. Aquella publicación, poco más que una revista de anuncios clasificados, lo llevó a una conversación telefónica con Lars Ulrich. El nexo entre ambos fue una banda de culto: “¿Te gustan los Budgie?”.

La conexión fue instantánea y la audición casi simbólica. “Fui a casa de los padres de Ron McGovney… conecté mi guitarra, empecé a calentar… y me dijeron: ‘Tienes el trabajo’”. Mustaine asegura que ya sabía lo que valía. “No había muchos guitarristas como yo en aquel momento”, dijo, en referencia a su habilidad técnica comparable con leyendas como Randy Rhoads.

Pero la convivencia en la banda pronto se tiñó de tensiones. En sus palabras, él era el encargado de lidiar con cualquier conflicto: “James era muy tranquilo, y Lars… le gustaba divertirse. Pero si había algún altercado, yo tenía que encargarme de ello”. Incluso se hacía cargo de manejar el dinero tras los shows, enfrentando a promotores y locales que intentaban estafarlos.

¿Qué provocó la salida de Mustaine de Metallica? Esto dijo el guitarrista

El punto de inflexión llegó en un viaje hacia Nueva York, con un accidente automovilístico como pretexto. “James y Lars habían tomado la decisión de sustituirme… intentaron culparme de lo de la conducción como la gota que colmó el vaso”. Sin embargo, él sostiene que la verdadera razón de su despido no fue el alcohol, aunque reconoce: “Cuando me emborrachaba, me ponía violento”.

Un episodio particularmente brutal se dio en un club en San Francisco, cuando Mustaine enfrentó a un hombre que golpeaba a una mujer. “James empezó a gritar: ‘Mátalo, mátalo’… y cuando el tipo salió, me señaló. Así que lo puse en el suelo y lo golpeé hasta que dejó de moverse”.

También hubo una agresión directa entre él y Hetfield: “James le dio una patada a mi perra. Le dije: ‘Será mejor que te calles o te daré un puñetazo en la boca’… Y bang, golpeé a James”. La situación escaló y Mustaine golpeó también a McGovney, lo que precipitó la decisión definitiva de Ulrich: “Estás fuera de la banda”.

El golpe emocional fue devastador. “Me despertaron una mañana y me dijeron: ‘Mira, estás fuera’. Sin advertencia. Ni una segunda oportunidad. Y me pareció injusto”. Pero lo que más le dolió fue el uso de su música sin reconocimiento: “Yo compuse Ride The Lightning, The Call Of Ktulu, The Four Horsemen… No me dieron crédito por ello”.

Incluso insinúa que algunos de los riffs más famosos de Metallica fueron derivados de su trabajo. “Su canción más grande, Enter Sandman, busca la banda Excel ahora mismo. Busca su canción, creo que es algo así como Tapping Into The Emotional Void. Bastante parecido”.

Mustaine finaliza reconociendo la herida, pero también el motor que lo llevó a levantar Megadeth: “Volví a casa… y me aseguré de no decir nunca que lo había dejado. Porque quería que supieran que me despidieron injustamente. Y que no me importaba”.

