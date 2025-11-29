Psicólogo analiza ‘One’ de Metallica: este es el verdadero significado del histórico éxito

‘One’ de Metallica es uno de los éxitos más míticos y grandes en la historia del metal. Esta composición cuenta con una melodía instrumental inolvidable y una letra sumamente profunda que ha enamorado a los fanáticos de la banda.

Para muchos, esta es una de las canciones más profundas de Metallica, gracias a su estilo emotivo y a un significado sumamente oscuro en su composición.

Hace algún tiempo, un psicólogo analizó esta canción en YouTube. Aquí les contamemos las conclusiones a las que llegó respecto al significado de este éxito.

¿Qué significa realmente ‘One’ de Metallica?

‘One’ es una de las canciones más oscuras de Metallica. La banda lanzó este éxito como parte del histórico ‘…And Justice For All’, y destacó por su letra.

Esta composición fue inspirada originalmente en la novela de temática bélica ‘Johnny Got His Gun’ de Dalton Trumbo lanzada en 1939.

En su letra Metallica narra la historia de un hombre víctima de la guerra el cual ha perdido todas sus extremidades, al igual que sus sentidos.

Este claramente es un relato crudo, pero, a partir de sus pensamientos. Black Psique un psicólogo youtuber analizó este aspecto y esta letra de manera notable.

En este video de análisis se explica claramente que esta letra profundiza en emociones de trauma. Además también destaca el aislamiento causado por este sentimiento que se interioriza en el protagonista del relato de la banda.

De hecho, Black Psique asegura que esta sensación podría explicar la razón por la que en uno de los versos se inicia con “no puedo recordar nada”. Esto se trataría de un bloqueo de recuerdos por dicho trauma.

Del mismo, este psicólogo destaca que en la canción se narra desde la desesperanza y la negación la experiencia del sujeto que ha sufrido las penas de la guerra.

Finalmente, esta canción muestra un gran cambio final donde el sujeto es nublado por la rabia y se empieza a ver un desarrollo más violento del tema. Esto especialmente por la lucha interna que este hombre protagoniza a través de sus heridas.

Sin lugar a dudas, ‘One’ es una de las canciones más destacadas de esta banda, y presenta un legado inolviable en el metal, donde se la considera una composición oscura, pero inolvidable por su significado.