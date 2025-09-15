VIDEO: Integrantes de Metallica niegan que ellos sean una banda de Trash Metal: “Quedan en ridículo”

Metallica es una de las bandas de heavy metal más importantes en todo el mundo, por lo que con sus canciones han podido llegar a varios escenarios relevantes que no solo posicionaron a la agrupación, sino también estos ritmos que no tenían una acogida tan buena entre sus fans. Pese a eso, después de 1981, con el origen de la agrupación, varias personas empezaron a enamorarse tanto de sus letras, como del género, al punto de convertirse en uno de los más populares.

Sin embargo, hace varios años, en medio de una entrevista para un medio de comunicación internacional, les preguntaron a los hombres sobre cuál era el género que ellos interpretaban, hablando sobre si consideraban que era metal, rock, trash, entre otros. Ante esto, ellos respondieron un poco ofendidos, asegurando que “no se querían” quedar en uno solo, pero sí querían aclarar lo que en realidad no eran.

Integrantes de Metallica negaron que ellos hicieran Trash Metal

Hace algunos años, los integrantes de la banda fueron entrevistados sobre todo lo que era la historia de la banda, sus géneros y todo el aporte que estaban haciendo a la industria musical. Pero cuando les hablaron sobre si ellos hacían trash metal, la respuesta fue contundente y clara, por lo que aseguraron que de esto no se trataba su música.

“Si algún periodista quiere llamarnos banda de thrash, creo que eso solo les hace parecer estúpi***. Nosotros sabemos, y la mayoría de la gente sabe, que no somos una banda de thrash. Quien nos etiquete así, van a quedar en ridículo”, aseguró Lars Ulrich, baterista y cofundador de Metallica.

Ante esta clara respuesta, la periodista empieza a indagar un poco sobre cuál sería el género que podría definir todo lo que hacen ellos como banda. Pero, al parecer, en ese momento no tenían mucho interés en que los etiquetaran en ninguno de los géneros que se conocían en ese momento.

“Nosotros pensamos que el power metal, durante unos minutos, era una buena alternativa. Pero ahora no parece que ninguna de estas etiquetas importe mucho, por eso decidimos llevar un nombre que nos identifique”, aseguró.

Al finalizar, ellos decidieron no hablar más sobre el género y también dejar de lado todas las comparaciones que les hacían con AC/DC, teniendo en cuenta que ellos siempre buscaron marcar la diferencia entre todas las bandas de rock que surgieron en ese momento no solo en América, sino en Europa.