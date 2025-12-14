Inteligencia artificial eligió las 5 peores canciones de Metallica: inaceptables, de relleno y lentas

Metallica es, sin lugar a dudas, una de las bandas más grandes y notables del metal. Esta agrupación ha sido capaz de dejar un legado enorme en la música, a partir de un estilo característico, y varios éxitos potentes.

A lo largo de su extensa trayectoria, esta banda ha sido capaz de componer un sinfín de clásicos e himnos brillantes. Muchos de estos son coreados a todo pulmón, incluso varias décadas después de su lanzamiento.

Sin embargo, algunos de sus éxitos han sido duramente criticados, e incluso, hay quienes los consideran absolutos fiascos en la trayectoria de esta banda. Por ello, aquí les traemos las que serían las 5 peores canciones de Metallica.

Las 5 peores canciones en la carrera de Metallica

A lo largo de su historia, Metallica es una banda que ha generado amores y odios. Por un lado, varios fanáticos destacan a la agrupación, y aseguran que se trata de un colectivo modelo en el metal.

No obstante, otros son contrarios a esta banda y aseguran que su sonido se ha vuelto totalmente comercial, y han abandonado la verdadera esencia del thrash metal.

A pesar de esto, el éxito de Metallica es indudable. Este grupo ha acumulado largos años de trayectoria, y ha cosechado himnos legendarios.

Aun así, en este caso nos enfocaremos más en los tonos oscuros del catálogo de Metallica, y en esas canciones donde la banda ha dejado que desear.

Claramente, esto se trata de una decisión subjetiva, por lo que la elección de las canciones es compleja. De todos modos, hemos optado por consultar a la IA, con el objetivo de dar una respuesta a esta temática.

Según la IA, hay 5 canciones indudables para la crítica, y aquí se las presentamos:

La primera de acuerdo con la inteligencia artificial es ‘The View’, una canción de 2011, donde la banda colaboró con Lou Reed, y en la que, según la IA hay una falta clara de estructura, al punto de ser ‘la antitesis del metal’.

El segundo lugar es para ‘St. Anger’. Este nombre es justamente el mismo que lleva el que, para muchos, es el peor álbum de Metallica.

Según la IA, esta canción es inaceptable, al punto de tener un ruido repetitivo, molesto y excesivamente largo.

Tres canciones más

En la mitad del top destaca ‘Invisible Kid’. Esta composición también fue parte del álbum ‘St. Anger’, y según la IA es simple relleno en el que la banda carece de sorpresa, al punto de ser monótona.

El penúltimo puesto es para ‘Poor Twisted Me’, un ‘track’ de 1996. Gemini resalta esta canción como un intento de ‘The Unforgiven’ pero con falta de profundidad.

Esto hace que la canción se convierta en una balada sin identidad y demasiado lenta para Metallica.

Por último, este top es cerrado por ‘Purify’. Para la IA, este éxito es la peor de ‘St. Anger’, ya que suena como una canción desordenada, y con falta de fuerza por parte de James Hetfield.

Sin dudas, estas 5 canciones reciben duras críticas. Aun así esto no disminuye en lo absoluto el legado de Metallica, una de las bandas más grandes del metal.