Así fue la tragedia que cambió para siempre a los integrantes de Metallica

Metallica es sin duda una de las bandas que quizá ha generado más furor en el mundo del Rock y del Trash. En 1981 Lars Ulrich y James Hetfield decidieron fundar la agrupación, a la cual también se unieron Dave Mustaine y Ron McGovney; sin embargo, tiempo después fueron sustituidos por el guitarrista Kirk Hammett y el bajista Cliff Burton.

Desde ese momento su gran talento los llevó al estrellato, siendo reconocidos por producciones discográficas como ‘Kill ‘Em All’, ‘Ride the Lighting’, ‘Master of Puppets’, ‘…And Justice for All’ y ‘Metallica’. A pesar de su popularidad en la industria, en 1986, un accidente marcó un hito trágico en la historia de la agrupación.

Le puede interesar: Metallica: esta es la canción que James Hetfield más odia

Muerte de Cliff Burton

En el momento de más auge de la banda todo cambió debido a un trágico accidente que dejó sin vida al bajista estrella. El 27 de septiembre de 1986, durante una gira con Ozzy Osborne, los miembros de la agrupación estaban en el autobús camino a Copenhague jugando poker en el cual Cliff y Kirk apostaron el lugar en donde iban a dormir durante el viaje. Según el guitarrista, esto fue algo decisivo para lo que iba a pasar en las próximas horas.

“El autobús en el que viajábamos en la gira europea era realmente malo. Jugábamos a las cartas esa noche, Cliff sacó el as de espadas, así que ganó la partida, me vio y dijo: quiero tu litera. Así que dije: ok, está bien, toma mi litera, yo dormiré enfrente, tal vez sea mejor”.

A las 5 de la madrugada, cuando todos estaban descansando, sintieron que el bus empezó a dar vueltas y que tal vez podrían haber estado cayendo a un barranco. Sin embargo, no fue así. Según el conductor, un bloque de hielo se habría interpuesto en la carretera generando la inestabilidad del vehículo.

Mientras que se escuchaban los gritos de todos, la única voz que no estaba presente era la de Cliff Burton. En ese momento supieron que algo no estaba bien con el bajista. Según los reportes, se dice que el músico salió expulsado por la ventana y el bus quedó encima de él.

A pesar de la versión del conductor, los miembros de la banda creen que quien iba conduciendo estaba en estado de embriaguez y en un momento de un micro sueño el accidente sucedió.

La pérdida del bajista ha sido la más importante para Metallica, pues fue el momento en el que lanzaron ‘Master of Puppets’, disco con el cual habían obtenido un gran éxito, y con el que se estaban posicionando a nivel mundial por sus ritmos melódicos.

Tal era la importancia y talento de Cliff, que, en el 2011, la revista Rolling Stone lo puso en la posición 9 de la lista de los mejores bajistas de todos los tiempos. Además, en 2009, fue incluido en el Salón de la Fama del Rock and Roll.

Lea también: Metallica envió mensaje a Juanes y a Colombia que emocionó a los fanáticos

¿Quién reemplazó a Cliff Burton?

Después de la muerte del bajista, los miembros de la banda tuvieron que buscar a otro músico que tomara el lugar de Cliff. Por eso, el mismo año de su muerte, Jason Newsted entró a ser el nuevo miembro de Metallica. Pero, en 2001, se retiró porque sentía que no estaba en la misma línea musical que sus compañeros.

Por ello se volvió a presentar un cambio en los miembros. En la actualidad la agrupación está compuesta por James Hetfield (voz y guitarra rítmica), Kirk Hammet (guitarra líder y coros), Robert Trujillo (bajo eléctrico) y Lars Ulrich (batería).