¿Cuántos conciertos ha cancelado Metallica en toda su carrera musical? Son menos del 5%

Metallica es una de las bandas más grandes en la historia de la música. Esta agrupación liderada por James Hetfield logró estremecer la industria del metal, con una facilidad destacada y notable durante su carrera.

Con éxitos históricos o con álbumes brillantes, esta banda ha acumulado una cantidad numerosa de fanáticos en todo el mundo.

Muchos de ellos han soñado con poder ir alguna vez a un show de Metallica, y varios lo han logrado. Sin embargo, otros han tenido la mala suerte de que la banda haya cancelado el concierto antes de la fecha.

¿Cuándo conciertos ha cancelado Metallica?

Durante su extensa carrera musical, Metallica ha sido capaz de acumular una cantidad inmensa de conciertos.

La banda ha llegado a conquistar cientos de territorios, e incluso, es la única banda que ha logrado presentarse en todos los continentes del mundo.

Esto los ha llevado a estremecer cientos de escenarios, por lo que su fama es mundial, con una trayectoria ciertamente exitosa y extensa.

Gracias a esto, Metallica ha logrado una cantidad enorme de conciertos, donde ha dejado momentos inolvidables.

Sin embargo, como cualquier agrupación también ha tenido que cancelar algunos de sus show, por causas que se han escapado de sus manos.

Aun así, Metallica tiene una cifra ciertamente destacada en este aspecto. La banda ha cancelado aproximadamente el 1% de sus shows, lo que implica una marca brillante.

Esta agrupación líder del thrash metal ha sido capaz de acumular numerosos shows alrededor del mundo, los cuales se han cumplido de manera destacada, con una cifra de cancelación de tan solo 22 shows.

Esto habla, no solo de la vigencia de Metallica a pesar de tener más de 40 años de carrera musical, sino también del compromiso de la banda con sus fans.

Algunas de las razones que han llevado a la cancelación de sus eventos son problemas de salud, inconvenientes de logística o por supuesto, la pandemia por el COVID-19.

Lo cierto es que Metallica planea mantener este ritmo de shows, con los que deleita a miles de fanáticos alrededor del mundo.

Actualmente la banda se encuentra en medio de su tour mundial ‘M72’ con el que cumplirá fechas en más de 2 continentes junto a la pasión de sus fans.