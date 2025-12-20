Estas son las tres canciones de Metallica con mayor número de vistas en YouTube ¿Las conoce?

Metallica es una de las bandas de heavy metal más importantes en la industria musical, por lo que desde su origen en 1981 en diferentes oportunidades han hecho historia con sus canciones y giras internacionales. Fue fundada por James Hetfield, quien rápidamente se convirtió en un ídolo para todos los amantes de la banda, que se enamoraron de su voz y el sonido de sus guitarras.

Hace un tiempo, hicieron historia al vender más de 125 millones de discos en todo el mundo, algo histórico en el género, teniendo en cuenta que pocas bandas de metal llegan a tener esas ventas, pues en varias oportunidades han sido fuertemente criticados.

Pero no solo vendieron millones de discos, sino que también tienen varios de los videos con mayor número de reproducciones en plataformas musicales como YouTube. Por lo que en esta oportunidad le presentamos esas canciones que todo fan de Metallica debe conocer y que, sin duda, se llevan los primeros puestos como las más escuchadas.

Las tres canciones de Metallica con más vistas en YouTube

One: Una canción que para muchos sin duda marcó su vida, no solo por su letra, sino por el video musical en donde muestran todo lo relacionado a un momento de sus vidas en donde todo está “descontrolado”. Además, se inspiraron en películas como Johnny Got His Gun para poder poner algunas escenas a lo largo de la producción, en donde los integrantes de la banda le dan vida a este sencillo.

La canción se subió a YouTube en octubre del 2009, hace un poco más de 16 años, y cuenta con un poco más de 367 millones de reproducciones solo en esta plataforma.

Enter Sandman: Una de las canciones de metal más escuchadas por todos los fans de Metallica, por lo que tiene un riff que muchos mencionan; es uno de los mejores que se han escuchado en la plataforma. Su lanzamiento fue en 1991; desde entonces, se convirtió en uno de los infaltables para sonar en cada uno de los conciertos de la banda en todo el mundo.

Hay varias versiones disponibles en la cuenta de YouTube de la banda, pero una de las más populares es la del video oficial, que se subió hace aproximadamente 13 años, en marzo del 2012. Desde entonces y hasta hoy, en el 2025, tiene un poco más de 765 millones de visualizaciones.

Nothing Else Matters: Para muchos, la mejor canción en la historia de Metallica, por lo que no solo tiene millones de visualizaciones en plataformas, sino que marcó un antes y un después en la banda. Revela el lado más emocional de los artistas, por lo que su video incluye imágenes inéditas de la vida de los integrantes de la banda y su proceso creativo para hacer ese sencillo.

Su video oficial fue el primero en alcanzar mil millones de reproducciones en plataformas. La canción está disponible en YouTube desde hace 16 años, en octubre del 2009, y tiene 1.576.453.818 millones de reproducciones en la plataforma.