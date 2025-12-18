¿Cuántos conciertos hubo en el Vive Claro en 2025? Green Day, Guns N’ Roses y más

Además de la música, la conectividad fue protagonista en Vive Claro en el 2025. Durante los siete conciertos realizados este año en el nuevo escenario para espectáculos en Bogotá, la infraestructura tecnológica de Claro soportó cifras récord, demostrando que los grandes eventos son también experiencias digitales.

“Hoy los asistentes quieren compartir fotos y videos en vivo en redes sociales, o simplemente pedir un transporte o llamar a un amigo en los conciertos. Por eso, nuestro equipo técnico y de ingeniería implementó soluciones capaces de soportar conectividad masiva y garantizar que los asistentes a Vive Claro pudieran subir o enviar contenido sin problema usando la red de Claro”, afirmó Iader Maldonado, director de tecnología de Claro Colombia.

Más noticias: Vive Claro: el escenario que está marcando el ritmo de Bogotá, ¿cuál ha sido su impacto?

Entre Paola Jara y Jessi Uribe, Green Day, Guns N’ Roses, Imagine Dragons, Linkin Park, Shakira y Blessd, el tráfico total de datos superó los 30 TB, equivalente a 10.000 horas de video en HD, cinco millones de canciones o seis millones de fotos.

Además, los minutos de voz sumaron más de 165 mil. Cada concierto puso a prueba la red, que respondió con picos de hasta 18 mil usuarios en 4G y más de ocho mil en 5G simultáneamente, asegurando que cada momento se compartiera satisfactoriamente.

¿Qué concierto lideró la conectividad en Vive Claro?

Green Day encabezó el consumo de datos con 5,5 TB, seguido por Blessd con 4,9 TB y Shakira con 4,1 TB, esta última con un aforo de aproximadamente 50 mil asistentes.

En conexiones simultáneas, Imagine Dragons marcó el récord en 4G con 16,7 mil usuarios, mientras que Guns N’ Roses lideró en 5G con 6,2 mil conexiones.

Para entender la magnitud, el concierto de Shakira generó tráfico equivalente a 1.367 horas de video en HD, 820 mil fotos y 45.500 horas de música continua (5,2 años). En el caso de Blessd el consumo fue equivalente a 1.633 horas de video en HD, cerca de 980 mil fotos y 54.400 horas de música (más de seis años continuos)

En Vive Claro, la compañía instaló más de 12.000 metros de fibra óptica, cinco estaciones base con tecnologías 4G y 5G, y puntos de Internet fijo (wifi y cableado) en zonas clave como taquillas, camerinos, graderías y tarima, asegurando una conectividad robusta y confiable.

Más noticias: ¡La música se siente a otro nivel en Vive Claro! El lugar en el que el sonido se siente en la piel

Conectividad por concierto

Paola Jara y Jessi Uribe

1. 2,5T tráfico total de datos.

2. 15.000 minutos totales de voz.

3. 6.300 usuarios simultáneos 4G.

4. 4.500 usuarios simultáneos 5G.

Green Day

1. 5T tráfico total de datos.

2. 21.000 minutos totales de voz.

3. 8.400 usuarios simultáneos 4G.

4. 4.300 usuarios simultáneos 5G.

Guns N’ Roses

1. 3,3T tráfico total de datos.

2. 18.500 minutos totales de voz.

3. 10.500 usuarios simultáneos 4G.

4. 6.200 usuarios simultáneos 5G.

Imagine Dragons

1. 2,9T tráfico total de datos.

2. 15.800 minutos totales de voz.

3. 16.700 usuarios simultáneos 4G.

4. 8.300 usuarios simultáneos 5G.

Linkin Park

1. 3,1T tráfico total de datos.

2. 12.500 minutos totales de voz.

3. 11.200 usuarios simultáneos 4G.

4. 3.200 usuarios simultáneos 5G.

Shakira

1. 4,1T tráfico total de datos.

2. 34.000 minutos totales de voz.

3. 18.000 usuarios simultáneos 4G.

4. 5.800 usuarios simultáneos 5G.

Blessd

1. 4,9T tráfico total de datos.

2. 28.000 minutos totales de voz.

3. 14.700 usuarios simultáneos 4G.

4. 3.700 usuarios simultáneos 5G.