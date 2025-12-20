Los 5 momentos más inolvidables del rock y el metal en 2025: Ozzy Osbourne, Oasis y más

El rock y el metal han sido dos de los géneros más brillantes de este 2025. Ambos géneros han sido capaces de acumular una cantidad enorme de momentos icónicos en este año, gracias a sus leyendas y a sonidos inolvidables.

Durante este 2025 algunas leyendas han dejado este plano, mientras que otras bandas han alimentado su legado con momentos legendarios que han quedado en la memoria de todos.

Para inmortalizar este año, y destacar al que fue uno de los más brillantes en la época moderna del metal, aquí les hablaremos de los 5 momentos más inolvidables del 2025.

Los 5 momentos más inolvidables del rock y el metal en 2025

El 2025 ha dejado algunos momentos tristes. Algunas leyendas del género han fallecido y han quedado en el recuerdo, pero eso no quita que sea motivo para celebrarlos y recordarlos como parte invaluable de este año.

El primer momento icónico del 2025 en materia de rock y metal es, sin dudas, el fallecimiento de Ozzy Osbourne, junto al ‘Back To Beginning’.

El legendario vocalista de Black Sabbath se despidió de su público en un evento inigualable, y semanas después falleció, en un adiós que llenó de luto a la música.

En segundo lugar destacamos a los hermanos Gallagher. Oasis fue parte icónica de este año, sobre todo por su gran regreso a los escenarios.

Aunque para todos era imposible, la banda británica resolvió sus diferencias y volvió por todo lo alto en este 2025.

En la mitad del top llega Linkin Park. La histórica banda selló su vuelta definitiva con el ‘From Zero Tour’, con el liderazgo de Emily Armstrong.

La agrupación protagonizó un gran paso por el mundo, donde, por supuesto, dijo presente Colombia.

En el cuarto lugar destaca Queen. Aunque la banda ya no lleva a cabo giras, protagonizó un momento icónico que evidencia el cambio de la industria musical.

La agrupación británica vendió su catálogo musical, en un movimiento que varias bandas están empezando a llevar a cabo.

Finalmente, para cerrar este top, encontramos a una histórica leyenda del rock que también quedó inmortalizado en el recuerdo.

Ace Frehley, el histórico guitarrista de KISS llenó al mundo de luto con su fallecimiento, pero su recuerdo trasciende al 2025 y más allá.

Sin lugar a dudas, este fue un año lleno de rock y metal, y así se recordará para la historia.