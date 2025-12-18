Jane’s Addiction anuncia la separación total de la banda: “estamos orgullosos por la música que creamos juntos”

Jane’s Addiction ha sido una de las bandas más polémicas de los últimos años. Esta agrupación ha generado gran controversia, sobre todo por algunos altercados entre sus miembros, incluso en plena tarima.

El último de ellos, de hecho, tuvo lugar el pasado 13 de septiembre de 2024, cuando la banda interrumpió un show en Boston, por un conflicto entre Dave Navarro y Perry Farrell.

En un principio se dijo que la banda tomaría un ‘break’ para luego regresar. A pesar de esto, las dudas sobre una posible vuelta fueron despejadas este 17 de diciembre.

La banda anunció su separación definitiva, y aquí les contamos todos los detalles sobre este sorprendente revelación.

Jane’s Addiction anuncia el final de la banda

Para nadie es un secreto que Jane’s Addiction posee una gran cantidad de fanáticos alrededor del mundo. Esta agrupación ha liderado varios éxitos icónicos.

Sin embargo, justamente proporcional ha sido su éxito con su nivel en polémicas. La banda ha dejado varias controversias, incluso en la actualidad.

La última de ellas tuvo lugar en 2024 cuando la banda tuvo que cancelar su gira y anunciar un ‘break’ por el conflicto en pleno escenario entre Perry Farrell y Dave Navarro.

En un principio se pensó que la banda podría regresar a los escenarios en un futuro. Aun así, finalmente Jane’s Addiction llegó a su fin este miércoles.

La banda publicó un comunicado donde aseguraron que Perry Farrell se volvió a reunir con el resto de la agrupación para explicar que sus diferencias han quedado de lado, pero, el grupo finalizó de forma definitiva.

Jane’s Addiction explicó que el legado de la banda se mantendrá con el trabajo que los 4 miembros consiguieron juntos, y que se embarcan en proyectos musicales distintos.

Aun así aseguraron que la banda siempre vivirá en sus corazones, y que están orgullosos por cada una de las cosas que lograron con su música.

Por su parte, Farrell también publicó un comunicado donde se disculpaba por lo ocurrido en Boston, y admitía no haberse comportado de la manera correcta.

Sad news in the band Jane's Addiction.



Perry Farrell assaults Dave Navarro in the middle of a performance. pic.twitter.com/mXDvlO0p0o — 🎸 Rock History 🎸 (@historyrock_) September 14, 2024

Este anuncio ha sorprendido, pero ha permitido dar un cierre a una de las bandas más grandes del rock.