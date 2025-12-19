Los 10 artistas de rock y metal que más dinero ganaron en 2025: Linkin Park entre ellos

El 2025 estuvo lleno de rock y metal por doquier. Cientos de bandas y artistas surgieron, mientras que otros volvieron a demostrar que siguen más que vigentes, al igual que estos icónicos géneros musicales que han marcado época.

Durante este año se presentaron una cantidad enorme de lanzamientos. Pero, sobre todo, shows y giras que no solo llegaron a Sudamérica, sino que dijeron presente alrededor de todo el mundo.

Más noticias: Emily Armstrong le rindió homenaje a Bogotá en concierto de Linkin Park

Varias bandas lograron vivir noches mágicas junto a sus fans gracias a estas giras, pero, también obtener cifras enormes de dinero a partir de la venta de su boletería.

Por ello, en este caso destacaremos cada uno de esos nombres para hablarles sobre los 10 artistas de rock y metal que acumularon mayor cantidad de dinero en este 2025.

Los 10 artistas de rock y metal que más ganaron dinero en 2025

El rock y el metal vivieron varias fechas inolvidables durante este 2025. Varias leyendas dejaron este plano, y otras bandas consiguieron ampliar su fama a través de presentaciones brillantes.

En este segundo aspecto varias bandas brillaron con giras brillantes, como fue el caso de agrupaciones de la talla de Linkin Park, Guns N’ Roses, Imagine Dragons, y más.

Varios grupos fueron capaces de presentarse de manera notable alrededor de todo el mundo, con giras brillantes e inigualables.

Más noticias: ¿Qué es ‘Crawling’? Traducción y significado del recordado éxito de Linkin Park

Muchas llegaron a ganar cantidades enormes de dinero con sus shows, y según publicó el periodista José Norberto Flesch a través de sus redes sociales, los 10 artistas del rock y el metal que mayor dinero generaron fueron:

1 – Iron Maiden

2 – Linkin Park

3 – Eagles

4 – Metallica

5 – Bruce Springsteen & The Street Band

6 – Dead & Company

7 – Paul McCartney

8 – Guns N’ Roses

9 – My Chemical Romance

10 – System Of A Down

Durante este 2025, Colombia tuvo el orgullo de poder ver en vivo a varios de estos artistas, como es el caso de: Linkin Park, System of a Down o Guns N’ Roses.

Sin embargo, el 2026 también promete grandes emociones por todo lo alto, ya que algunas bandas del ranking también estarán en el país como Iron Maiden y My Chemical Romance.

De lo que no cabe duda es que el 2025 fue un año que se vivió a puro rock, con grandes shows para los amantes de la música.