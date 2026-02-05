Omar Pérez, leyenda de Santa Fe sufrió un infarto; esto se sabe de su estado de salud

Omar Pérez es uno de los jugadores más queridos en Santa Fe, el equipo en donde jugó y logró llevar varios triunfos que, sin duda, lo convirtieron en una leyenda del cuadro santafereño. En las últimas horas, se dio a conocer que el deportista sufrió un infarto, razón por la cual tuvo que ser llevado de urgencia a la Clínica Marly en Bogotá, para recibir atención inmediata.

Así lo dio a conocer su equipo por medio de redes sociales, en donde revelaron que el hecho se presentó el pasado miércoles cuatro de febrero y fue un momento lleno de angustia, pero por fortuna habían llegado a tiempo al centro médico. Allí, le colocaron un stent, un procedimiento que le permitió mantenerse estable y ahora se encuentra hospitalizado en la clínica.

¿Cuál es el estado de salud de Omar Pérez?

Según dio a conocer parte de su equipo de trabajo, el jugador de fútbol no viene sufriendo de ninguna enfermedad, por lo que este episodio los tomó por sorpresa. Sin embargo, por fortuna, ya está fuera de peligro, pero en observación en el centro médico.

“Por recomendaciones médicas, permanecerá en observación durante los próximos cinco días en la misma institución, recibiendo el control y seguimiento necesarios. Nos complace informarles que, gracias a la rápida intervención y al tratamiento aplicado, su estado de salud es estable”, mencionan en el comunicado a la opinión pública.

Actualmente, el deportista tiene 44 años y sin duda es uno de los jugadores más queridos en la capital del país. Llegó desde Argentina y cambió toda la historia del cuadro Cardenal, que en varias oportunidades logró conseguir el triunfo gracias a las jugadas del diez.

Fueron en total 374 partidos con 77 goles y cientos de asistencias que lo llevaron a convertirse en una de las leyendas de Santa Fe. De hecho, en la actualidad, aún muchas personas lo recuerdan y lo consideran un verdadero ídolo que se vistió de rojo en Bogotá.

En las próximas horas se podría conocer nueva información respecto al estado del futbolista, pero por ahora, su equipo asegura que está evolucionando de la mejor manera y pronto entraría en un proceso de recuperación.