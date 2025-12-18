Blink-182, los Ramones, AC/DC y más rockeros que han hecho canciones de navidad ¿Las ha escuchado?

La navidad es una época de unión, amor, felicidad, y por supuesto, mucho rock. Este género ha sido capaz de producir grandes emociones, a partir de una amplia gama de éxitos, ritmos y éxitos que te pueden estremecer.

Actualmente existen una gran cantidad de éxitos temáticos para esta época, e incluso muchos de ellos se han convertido en himnos icónicos del rock y la música.

Por ello, aquí les hablaremos sobre algunas de las bandas que han logrado componer éxitos de este estilo, y han llegado a lo más alto del mundo del rock.

Bandas de rock que han hecho canciones de navidad

Indudablemente, al tratarse de una época tan icónica del año, la navidad permite relacionarse fácilmente con algunas sensaciones, olores y por supuesto, canciones.

En este sentido, bandas han solidificado varios éxitos brillantes, con letras y sonidos icónicos tanto para la época de la navidad, como para el mundo del rock en general.

Algunas agrupaciones han conseguido ser relacionados con esta época, y varias de ellas han quedado en lo más alto del mundo de la música, y por ello aquí les destacamos 5 canciones de rock para época navideña.

La primera le pertenece a Blink-182. La icónica banda de punk fue contrario al pensamiento cotidiano, y decidió hacer un éxito con temática navideña, pero en sentido de desprecio.

Esta agrupación se puso en ‘modo grinch’ y compuso ‘I Won’t Be Home for Christmas’, un éxito en el que mencionan un odio hacia los villancicos y la propia navidad.

En el segundo puesto resalta otra banda de punk como lo es Ramones. Esta agrupación lanzó ‘Merry Christmas (I Don’t Want To Fight Tonight)’, un éxito con significado de paz, y de unión por esta época.

La mitad del top es para AC/DC. La banda australiana presentó ‘Mistress for Christmas’, en un éxito donde la agrupación hace un llamado claro a la fiesta y al descontrol que puede ser típico durante esta época del año.

2 canciones más para cerrar el top

En el penúltimo puesto se posiciona ‘Christmas (Baby Please Come Home)’, una canción de U2, con la que la banda de Bono hace un llamado a la nostalgia, y un gran anhelo de amor y cariño por la temporada navideña.

Finalmente, la encargada de cerrar la lista es The Pogues, una banda que compuso otro éxito navideño icónico para el rock, como lo fue ‘Fairytale of New York’.

Sin lugar a dudas, la navidad es una época icónica, pero mucho más si se vive con rock.