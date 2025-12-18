Las tres bandas de rock más importantes de los 80 según la inteligencia artificial; Guns N’ Roses entre ellos

El rock no solo marcó la vida de cientos de personas en todo el mundo, sino a toda una generación hace varios años. Por eso, en esta oportunidad le presentamos cuáles fueron esos sonidos de los 80 que sin duda se posicionaron como los más escuchados, pero también entre los más populares incluso años después de su lanzamiento.

Además, los 80 son recrodados como uno de los momentos más importantes para el genéro, teniendo en cuenta que marcaron un momento en donde las grandes bandas buscaban posicionarse en los canales comerciales. Incluso, muchas lograron posicionarse con sus videos músicales en c anales como MTV, en donde se podía ver sus propuestas diferentes.

Las tres bandas de rock más importantes de los 80

U2: Una agrupación que se formó a finales de los años 70, pero que en realidad se logró posicionar en todo el mundo al ser una banda de punk y rock que más adelante sería una de las más importantes. Tiene canciones como ‘With or Withou You’ o ‘Sunday Bloody’ que logró hacer historia en toda la decada con su importancia.

Su álbum más importante llegó en 1987 y lleva por nombre ‘The Joshua Tree’, los artistas vendieron millones de copias, por lo que esto hizo que su talento fuera a otro nivel, no solo dandolos a conocer a nivel internacional, sino también logrando posicionarse en la industria musical. Esto sumado a su paso por el Live Aid en 1985, en donde muchos han dicho que esta fue una de las actuaciones más importantes de la banda a lo largo de la historia.

Guns N’ Roses: La banda llegó a los escenario a finales de 1987 con el fin de dar a conocer un rock totalmente diferente que rapidamente se consolido en todas las listas de importantes emisoras. Por lo que sus canciones estaban cargadas de peligro, suciedad y un rock and roll que nadie esperaba escuchar en ese momento.

El álbum más importante que han hecho lleva por nombre ‘Appetite for destruction’ que se convirtió en uno de los más vendidos en Estados Unidos. La voz de Axl Rose y los riffs de Slash lograron hacer de esto algo iconico que los convirtió en unas estrellas de rock.

Queen: Aunque la banda nació en los 70, solo fue hasta los 80 en la que su historia sin duda se transformó. Por lo que lograron llenar varios de los estadios más importantes y se consolidaron en la industria musical.

Una de sus mayores actuaciones que se consolido como una de las más importantes, fue en el Wembley Stadium en 1985, en donde mostraron todo su talento en vivo y Freddie Mercury hizo historia al cantar frente a cientos de personas.