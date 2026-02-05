¿Cambian la fecha de lanzamiento de GTA VI? Nuevos rumores generan dudas

Los amantes de los videojuegos llevan semanas esperando la llegada del nuevo videojuego GTA VI, una de las producciones que llevan varios meses retrasando y que aún en la actualidad, su fecha de estreno sigue estando en duda. Rockstar Games había prometido que este juego estaría listo para el 2025, pero después anunciaron que debían hacer un cambio de fecha inesperado.

Esto teniendo en cuenta que el desarrollo del juego seguía en curso, pero no estaba avanzando de acuerdo a lo previsto. En ese momento, hicieron el cambio de fecha y lo dejaron para el tercer trimestre del 2026.

¿Cuándo se estrena GTA VI? confirman fecha oficial

En los últimos días, hay fuertes rumores sobre un cambio de fecha del lanzamiento de GTA VI; en redes sociales, varios usuarios han mencionado que se podría presentar un nuevo cambio de fecha en la llegada de este popular viodeojuego.

Sin embargo, ya la empresa fabricante reveló que, por ahora, no tienen en mente un cambio de fechas nuevo, así que el lanzamiento se daría en las fechas que anunciaron hace unos meses, en el 2026. Además, mencionaron que este era uno de los títulos más relevantes para ellos, el cual había cambiado por completo a la franquicia y a toda la industria de los juegos.

Por eso, desde el 19 de noviembre del 2026, las personas van a poder disfrutar de este juego en sus consolas, teniendo en cuenta que para ellos en este momento proponer un nuevo cronograma no está en sus planes. El videojuego estaría disponible solo para dispositivos como PlayStation 5 y Xbox de las series X/S, sin dar a conocer si habrá una versión para computador.

Durante el mes de junio, se daría inicio a toda la campaña de marketing relacionada con el juego, esto con el fin de promover su compra, pese a que en varias ocasiones han cambiado las fechas. Además, hablan de algunas proyecciones que podrían sorprender a todos los gamers, quienes aún tienen varias dudas respecto a este formato.