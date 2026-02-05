Bunbury llega a Bogotá para celebrar sus más de 30 años de carrera; fecha, lugar y precio de las entradas

Después de varios años, el reconocido artista, Bunbury vuelve a Bogotá con lo que será un concierto por todo lo alto en el que quiere celebrar sus más de 30 años de carrera musical. El artista español dio a conocer la noticia por medio de sus redes sociales, en donde manifestó que está en uno de los momentos más importantes de su vida, en donde tiene listo un nuevo álbum.

El próximo 17 de abril se va a dar a conocer su nuevo lanzamiento, así que esta es la oportunidad perfecta para poder cantar estos sencillos en VIVO. Todo esto, en el marco de su gira ‘Nuevas mutaciones tour 2026’, en donde va a visitar más de 14 ciudades de diferentes partes del mundo, en donde sus canciones se posicionan como éxitos.

Además, en esta nueva gira de conciertos, Bunbury va a contar con una banda de lujo, en donde varios de los integrantes hacen parte de la agrupación Huracán Ambulante y Los Santos Inocentes. Todo esto con el fin de buscar un sonido especial y entregar un show de lujo a todos los asistentes.

Concierto de Bunbury en Bogotá: Fecha, lugar y precio de las entradas

Desde España, Bunbury llegará a Bogotá al Movistar Arena el próximo 29 de octubre del 2026, en lo que será su única fecha en el país. Seguido de este evento, el artista tendrá un concierto en Argentina el cuatro de noviembre en Buenos Aires, el siete de noviembre en Lima, Perú, y el nueve del mismo mes en Santiago, Chile.

El precio de las entradas va desde los $669.000 hasta los $209.000 más servicio, esto teniendo en cuenta las diferentes localidades disponibles para el evento.

Tribuna fan sur: $669.000

Piso (202 – 2026 y 214 – 218) Etapa uno: $369.000

Piso (202 – 2026 y 214 – 218) Etapa dos: $399.000

Piso 2 (207 – 213) Etapa uno: $339.000

Piso 2 (207 – 213) Etapa dos: $369.000

Platea 1 – Etapa uno: $289.000

Platea 2 – Etapa dos: $329.000

Piso 2 (306-314) Etapa uno: $229.000

Piso 2 (306-314) Etapa dos: $249.000

Piso 3 (302 – 305 y 315 – 318) Etapa uno: $189.000

Piso 3 (302 – 305 y 315 – 318) Etapa dos: $209.000

A estos valores se les debe sumar todo lo relacionado al precio del servicio, por lo que este no sería el valor total a pagar.