Joe Perry reveló cuál fue la canción de Aerosmith que fue “una pérdida de tiempo” ¿Por qué?

Aerosmith es una de las bandas más importantes en la historia del rock. A lo largo de más de cinco décadas de carrera, se consolidaron como referentes del género y dejaron una huella difícil de igualar.

Entre sus discos más recordados se encuentran Toys in the Attic (1975), Rocks (1976), Permanent Vacation (1987) y Pump (1989), trabajos que marcaron distintas etapas del grupo. Canciones como “Dream On”, “Sweet Emotion”, “Walk This Way”, “Crazy” o “I Don’t Want to Miss a Thing” se convirtieron en clásicos que trascendieron generaciones y siguen sonando en radios y escenarios de todo el mundo.

Dentro de ese recorrido, Joe Perry tuvo un rol clave. Como guitarrista principal y compositor, fue una pieza fundamental en el sonido de Aerosmith. Sus riffs, solos y aportes creativos ayudaron a definir la identidad de la banda desde sus primeros años.

Sin embargo, no todas las decisiones artísticas tomadas a lo largo del camino dejaron conformes a todos sus integrantes. Con el paso del tiempo, algunas canciones abrieron el debate sobre lo que realmente representaba a la banda en ese momento.

La canción de Aerosmith que Joe Perry consideró “una pérdida de tiempo”

Según contó el propio Joe Perry en su libro de memorias ‘Rocks: My Life In and Out of Aerosmith’, la canción que nunca debió haberse publicado fue “Girls of Summer”. El tema fue grabado en Hawái junto a “Lay It Down” para formar parte del álbum recopilatorio O, Yeah! Ultimate Aerosmith Hits, lanzado en 2002.

De acuerdo con el guitarrista, la idea de lanzar ese tema no lo convencía desde el inicio. Perry explicó que Steven Tyler estaba muy animado con la canción, pero que, a su parecer, no encajaba con el espíritu ni con el sonido característico de Aerosmith.

Incluso, Perry llegó a sugerir que “Girls of Summer” se publicara como un proyecto solista de Tyler y no bajo el nombre de la banda. Sin embargo, su propuesta no fue escuchada y la canción terminó formando parte del disco.

A pesar de sus críticas, el tema tuvo un desempeño aceptable, pues ocupó el puesto 25 del ranking Mainstream Rock Tracks en Estados Unidos, fue nominado a un premio Grammy en 2003 y dio nombre a la gira que Aerosmith realizó ese mismo año.