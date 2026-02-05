Vote por Luis Díaz al mejor jugador del mes en la Bundesliga: es muy fácil, le explicamos

Luis Díaz se convirtió en uno de los mejores jugadores colombianos que está haciendo historia en el exterior. Actualmente, se encuentra jugando en Bayern Munich, en donde no ha parado de hacer goles y asistencias, al punto de ser en varias oportunidades el jugador más destacado de los encuentros deportivos.

Por eso, el pasado miércoles cuatro de febrero, la Bundesliga confirmó que Luis Díaz hace parte del grupo de jugadores nominados para recibir el premio de mejor jugador del mes en la liga de Alemania. Esto fue una decisión que no solo celebró el deportista, sino todo su equipo, que se encuentra en la primera posición del torneo con 51 puntos.

Si el jugador se quiere quedar con este importante galardón, deberá ganar en las votaciones que tiene el torneo. Allí, se enfrenta con otros de sus compañeros como Michael Olise, Miro Muheim y Luka Vuskovic, Nico Schlotterbeck y Stefan Bell.

¿Cómo votar por Luis Díaz como mejor jugador de la Bundesliga?

Como ya es costumbre, los hinchas podrán ayudar a elegir al mejor jugador de enero en la Bundesliga y su voto será de gran importancia en este momento. Todo se hace por medio de una plataforma web de EA Sports, en donde no solo va a encontrar el nombre de los postulados, sino todas las estadísticas de sus últimos partidos con el club.

Allí se va a abrir una nueva página y debe dar clic en el botón de color verde con el fin de poder confirmar su voto por el jugador. En unos días, se van a dar a conocer los resultados de las votaciones en la página web y finalmente se podrá saber quién fue el afortunado ganador de este premio del mes de enero.

Este no sería el único premio que ha recibido el jugador de Bayern, pues hace tan solo unas semanas también fue galardonado por hacer el mejor gol del 2025 en la Bundesliga. Además, de todos los halagos que se ha llevado en sus últimos partidos, en donde, pese a no ser titular, logra marcar gol tan solo unos minutos después de ingresar al juego.