Ni Metallica ni Queen: álbum que lleva casi 1.000 semanas en Billboard y fue lanzado hace 52 años

El ranking Billboard 200 es uno de los principales termómetros de la industria musical a nivel mundial. Desde hace décadas, esta lista semanal mide el impacto comercial que tienen los álbumes para saber cuáles son los más escuchados y vendidos.

A lo largo de su historia, numerosos discos de rock han logrado permanecer durante meses e incluso años en este listado. Bandas como Metallica, Queen o The Rolling Stones han dejado huella en el Billboard con producciones que marcaron generaciones.

Sin embargo, solo un álbum consiguió llevar esta permanencia a un nivel sin precedentes. Se trata de una obra que no solo resistió el paso del tiempo, sino que logró mantenerse activa en la lista durante más de 700 semanas.

El álbum más longevo del rock en Billboard

El disco que ostenta este récord histórico es The Dark Side of the Moon de Pink Floyd. Lanzado en 1973, el álbum acumuló un total de 741 semanas en el Billboard 200, lo que lo convierte en el trabajo con mayor permanencia en la historia de este listado.

En abril de 1983, la producción ya había superado las 491 semanas, dejando atrás el récord anterior que pertenecía a Johnny’s Greatest Hits de Johnny Mathis.

La trayectoria del álbum en las listas se extendió hasta 1988, consolidando un hito difícil de repetir. Su éxito se explica por la manera en que logró conectar con distintas generaciones de oyentes, manteniéndose vigente tanto para el público original como para nuevos seguidores.

Más allá de las cifras, The Dark Side of the Moon es reconocido por su propuesta conceptual y su producción de alto nivel. El uso de efectos sonoros, letras introspectivas y una estructura pensada como una experiencia continua marcó un antes y un después en el rock.