Ace Frehley, el mago de la guitarra: editorial de Juan Kiss

En 1980 comencé segundo de bachillerato, que desde hace unos 25 años o más, le dicen séptimo grado, en el colegio de la U.P.B. En donde estudiaba, con beca, por mi papá que era docente en la facultad de educación y director del departamento de idiomas.

Ese año, se inventaron algo llamado asignatura de elección, que era, básicamente, además del pensum de materias normal, dos más, de las que obligatoriamente, tocaba elegir una. Las alternativas eran: electrónica y dibujo, adivinen cual elegí yo.

Dibujo, si señores, pero no por vocación, lo hice por evitar cualquier cosa que tuviera matemáticas, y cuando nos explicaron ambas y los temas que se tratarían durante el año escolar, le huí a todo lo que involucrara números y operaciones matemáticas, me dijeron que la electrónica tenía eso, ni riesgos.

La pasión por los dibujos

Pero el tema del dibujo no era ajeno a mi vida, a los 13 años ya sabia dibujar a todos los integrantes de Kiss, hasta con los ojos cerrados, y la verdad es que no me quedaban nada mal. Hacia además los logos de las bandas, con rapidógrafo.

El dibujo me gustaba, y no la hacia nada mal, en ese año hice unos muy buenos, mi mayor orgullo fue un rostro de Hitler que hice con carboncillo. En el segundo bimestre de ese año, perdí la bobadita de seis materias en el colegio, eran diez asignaturas, gané inglés, dibujo, educación física e historia. Mi padre entró en cólera.

Cuando llegó a la casa, cansado, con hambre y muy furioso y decepcionado, esos sentimientos se apoderaron de él y me rompió todos los dibujos que había hecho, incluidos todos los de Kiss. Hasta ahí me llegó el dibujo, solo hacia lo que me tocaba en el colegio, es más, cuando perdí el primer año, lo perdí por matemáticas y dibujo. Nunca más volví a dibujar.

Pero volvamos a 1980, en la primera clase de dibujo, con un profesor con el que nunca pude, ni el conmigo, la primera tarea fue, un dibujo de cualquiera de nuestros ídolos, luego pasábamos al frente y explicábamos quien era.

Que tres fanáticos de Kiss se encuentren sin conocerse en el mismo salón de clase en la Medellín de 1980, no es fácil, pero ese día paso, así:

Primero salió un muchacho gordo, alto y muy bien organizado, pelo corto, peinado de lado, casi como si su mamá lo hubiera vestido y peinado, mostró su dibujo, perfecto, Ace Frehley, The Spaceman.

Inmediatamente lo mire, y el me miró, primera vez que veía a Mauricio Montoya Botero, que luego yo bautizaría en 1982, Bull Metal.

Me tocó el turno a mi, dibujé a mi ídolo, que hoy es todavía mi ídolo, Paul Stanley, The Starchild, lo expliqué y de inmediato miré al joven peinado de lado y muy organizado muy buen puesto, yo, ya peludo y con jeans rotos en la rodilla.

Pero ahí no termina todo, faltaba un fan más, un muchacho delgado, con jeans desteñidos, tenis Adidas country raya verde y una camiseta hechiza de Raven, la banda canadiense, se presentó, Alejandro Oquendo, pero me dicen Alex, mostro su dibujo, un Gene Simmons perfecto, el mejor de los tres dibujos, lejos.

Más noticias: Mi problema con Aerosmith: editorial Juan Kiss

Al terminar la clase nos presentamos y nos hicimos amigos inseparables, con dos temas en común, Kiss y el Rock n’ Roll.

Esa es una de mis historias de vida favoritas, Mauro murió, pero Alex hoy sigue siendo mi amigo.

La pasión de Ace Frehley en Kiss

Todo este escrito lo comencé con la intención de hablar de Ace Frehley, que, está de cumpleaños en el mes de abril, pero me desvíe contando historias, me gusta contar historias.

Aunque Paul Stanley siempre ha sido mi integrante numero uno de Kiss, siempre he tenido fascinación por Ace, después de Paul, me parece lo mas cool de Kiss.

Pero me gusta mucho con maquillaje, es decir, cuando era The Spaceman, me parece que cuando fue solo Ace, perdió mucha de su magia, de su mística, y no es que no me guste lo que hizo sin maquillaje, solo que con Kiss y con maquillaje era magia pura.

Paul Daniel Frehley, más conocido como Ace Frehley, nació en Nueva York, Estados Unidos, el 27 de abril de 1951.

Ace creció en un barrio bravo, el Bronx en Nueva York. Su padre, Carl Daniel Frehley, era originario de Pennsylvania e hijo de inmigrantes alemanes; mientras que su madre, Esther Anna Hecht, era natural de Carolina del Norte y descendiente de indígenas cherokee.

Esto que me encontré en la biografía de Wikipedia, explica sus rasgos étnicos, que cuando llego a la audición con Kiss, con un converse naranja y otro amarillo, provocó que Peter Criss, el gato, baterista de Kiss, cuando lo vio dijera, “Bien, me gusta la comida china”, por sus ojos rasgados, que no tenían nada de chino, pero sí de cherokee.

Más noticias: No solo de metal vive el hombre: editorial Juan Kiss

Ace Frehley es uno de los guitarristas que más músicos y guitarristas influenció en la historia del Rock, Dimebag Darrell, Sebastian Bach, Mike Mcready, Billy Corgan, CC. Deville y muchos más.

Como guitarrista no es el mas técnico, es más bien, orgánico, aprendió de oído, no sabe leer ni tablaturas de guitarra y menos partituras, pero tiene un feeling y un vibrato brutales.

Su guitarra de elección siempre ha sido la Gibson Les Paul, además de que es la guitarra que le ha dado su sonido característico, su tono, que es la huella digital, o musical, de todo guitarrista.

Su huella en la banda

El trabajo con Kiss, es una marca registrada, además de que los cuatro enmascarados originales juntos, eran magia pura. La banda ya nunca fue lo mismo cuando él se fue, después del fracaso del ‘The Elder‘ en 1981.

Ahora, no es que los otros guitarristas que tocaron con Kiss no tengan cada uno de ellos lo suyo, Bruce Kulick, es un super guitarrista y estuvo casi doce años con la banda.

Pero Ace, es único e irrepetible, y no solo como guitarrista, también su imagen, su presencia en el escenario, era magnético, por si no lo sabían, en los setentas los artículos, llámense afiches, muñecos, cuadernos, loncheras y demás, mas vendidos, eran los de Ace Frehley.

Es importante reseñar, que cuando los cuatro integrantes, Paul Stanley, Peter Criss, Ace Frehley y Gene Simmons, grabaron los discos individuales, el suyo no es solo el mejor, el mas Rock n’ Roll, sino que también es el más vendido de todos.

Voy a recomendarles algunas canciones de Kiss en donde el trabajo de Ace es sobresaliente:

Cold Gin

Black Diamond

Parasite

Watchin’ You

She

Detroit Rock City

Shock Me

Love Gun

Hard Times

Save Your Love

Como solista, pienso que estas son indispensables:

Snow Blind

Ozone

I’m in Need of Love

Into the Night

Genghis Khan

Larga vida a The Spaceman, Ace Frehley.

Juan Kiss.