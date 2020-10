“El rock está muerto”: Gene Simmons, integrante de KISS

A propósito de la última gira que realizará la agrupación KISS, ‘End Of The Road’, Gene Simmons, bajista y colíder de la banda, más conocido como ‘The Demon’, dio una entrevista para Larry King sobre este último proyecto, al igual que habló de su carrera en el rock y el futuro que tiene el género en el mundo.

En una parte de la entrevista publicada en YouTube, el artista se refirió al panorama actual del género del rock, en donde afirmó que “La industria discográfica está muerta para los nuevos artistas. El rock está muerto. La última gran banda de rock fue Foo Fighters, y eso fue hace 20 años. No puedes nombrar otra banda de rock, porque no puedes ganarte la vida”, haciendo referencia a la era streaming.

“Radiohead trató de hacer un nuevo disco y les dijo a sus fans: ‘Paguen lo que quieran’. Es interesante ver que no se ha hecho desde entonces, porque no funciona. Si dejas las puertas abiertas en un supermercado y dices: ‘Paga lo que quieras’, la gente seguirá adelante y no pagará nada (…) porque prefieren conseguir las cosas gratis”, señaló ‘The Demon’ en la entrevista.

“Mi hija, Sophie, es una gran escritora de canciones en Spotify, cantante y todo eso. Ha escrito para Rick Ross y Yellow Claw y todo este tipo de artistas. Tiene toneladas de canciones que se han descargado millones y millones de veces. Tú puedes descargar algo 10 millones de veces y ganar unos cientos de dólares”, continuó.

De igual forma, afirmó que apoyaba mucho a los artistas nuevos y su corazón está con ellos, pero que hay mucho talento nuevo que “nunca tendrá oportunidad”, ya que, según él, consideran que comenzar una carrera en la industria es ingresar a un show de talentos de televisión, sin saber todo lo que significa.

Posteriormente, comparó su experiencia de cuando inició en el mundo del rock, con lo que es ahora. “Cuando empecé en el 73, todavía había una industria discográfica, y la compañía discográfica, de la que solíamos hablar mal, era el mejor amigo que tenías. Te daban millones de dólares y apoyo para las giras y todo eso, y solo recuperaban el dinero de los discos que vendías. Entonces se vendían discos, y luego la gente apareció y se consiguió todo ese dinero en los conciertos, en las licencias y en el merchandising”, dijo Simmons.

