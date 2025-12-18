Vote AQUÍ en la maratón de ‘El Gallo’ de Radioacktiva a ‘Creador de contenido del año’

A lo largo del 2025, varios creadores de contenido fueron protagonistas en redes sociales, por lo que en esta oportunidad, le presentamos cuáles son aquellos que, para nosotros, se destacan entre los mejores. Por eso, todo el equipo de El Gallo de Radioacktiva dio a conocer cuáles son esos famosos que, con su talento, aportaron más que contenido en redes.

Después de hablar con los oyentes, solo cinco creadores de contenido quedaron seleccionados entre los mejores. Uno de ellos es Julián Pinilla, o mejor conocido como ‘El chico de la ruana’, quien ayuda a las personas de bajos recursos y les regala el mejor día de sus vidas, mientras que los reemplaza en el trabajo.

Camilo Cifuentes también fue nominado y es que no necesita presentación. El influencer se encarga de alimentar y comprar sus preparaciones a varios vendedores ambulantes que quedan totalmente sorprendidos por su acto, que, sin duda, se cataloga como uno de los creadores de contenido con mejor corazón.

El talento de Radioacktiva no se queda atrás, por lo que Maca Folla también está nominada como la creadora de contenido del año, por todos sus videos divertidos y experiencias que muestra por medio de sus redes sociales.

Necesitamos su voto para poder elegir al mejor, por lo que puede votar AQUÍ y apoyar a la maratón de ‘El Gallo’ de Radioacktiva en la categoría ‘Creador de contenido del año 2025’.

Vote AQUÍ en la categoría ‘Creador de contenido del año’