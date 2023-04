Los mensajes de Paul Stanley y Gene Simmons luego del concierto de Kiss en Bogotá

Archivado en: • •

El último concierto de Kiss en Bogotá fue todo lo que los fanáticos esperaban. La banda llegó con un show llenó de rock y una gran puesta en escena que se llevó los aplausos de todas las personas que fueron.

El Monsters of Rock pasará a la historia como el festival en el que Kiss se despidió e hicieron un show con pirotecnia, fuego y cambios de escenarios. Tanto los fanáticos como los propios artistas demostraron lo fascinados que quedaron con el concierto, estos fueron los mensajes que compartieron Gene Simmons y Paul Stanley.

Por un lado, Gene Simmons reposteó en Twitter un mensaje que compartió la cuenta oficial de Kiss. En ese video, se puede ver a la multitud disfrutando del concierto y cantando a todo pulmón las canciones.

El bajista les dio las gracias a todos los asistentes con el siguiente mensaje: “Bogotá, Colombia. 40.000 fans de Kiss. Gracias por recibirnos. Son los mejores”.

Bogota Stadium, Colombia. 40,000 KISS Fans. Thank you for welcoming us. You rock! (April 15, 2023) https://t.co/YIx1fuAlvK

— Gene Simmons (@genesimmons) April 16, 2023