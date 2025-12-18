Vote AQUÍ en la maratón de ‘El Gallo’ a la categoría ‘Escándalo del año’

Se vienen las últimas categorías de la maratón de ‘El Gallo’ de Radioacktiva, por lo que ya se conocen cuáles son los nominados de HOY miércoles 17 de diciembre del 2025 a ‘Escándalo del año’. En esta oportunidad, los políticos son los grandes protagonistas, pues, sin duda, en esta oportunidad, en varias ocasiones se vieron envueltos en momentos que nadie se imaginó.

La primera nominada de este 2025 es la viceministra Juliana Guerrero, quien obtuvo su cargo después de presuntamente superar varias carreras universitarias. Sin embargo, con el paso de los días, se dieron a conocer nuevos detalles sobre sus títulos, pues muchos de ellos eran falsos e incluso la universidad de la que supuestamente se había graduado salió a desmentir su título profesional.

Las infidelidades sí que fueron protagonistas este año, por lo que el CEO de una importante empresa de tecnología de Estados Unidos fue visto con quien sería una de las trabajadoras de su empresa, en medio de un concierto de Coldplay. Aunque nadie sabía si se trataba realmente de traición, con el paso de las horas se dio a conocer que el magnate era casado, algo que causó una gran polémica en redes.

Sister Hong, un hombre que engañaba a sus víctimas disfrazándose de mujer y llevándolos a su casa con el fin de grabarlos y después estafarlos. Esta historia se hizo viral en redes, pues engañó a más de 100 hombres, que quedaron sorprendidos al ver lo que estaba pasando.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, nuevamente está nominado, en esta oportunidad por todo lo que fue su escándalo en Panamá. Según revelaron en redes sociales, el mandatario estuvo paseando en las calles de este país con una mujer que, según mencionan algunos usuarios, sería trans, algo que encendió un poco más la polémica.

