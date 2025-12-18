Estas son las 5 mejores bandas en la historia de la música, según Global Statistics: Led Zeppelin y más

La música cuenta con una cantidad enorme de bandas brillantes en diversos géneros. El rock y el metal cuentan con una cantidad histórica de agrupaciones que cuentan con éxitos notables, y un legado claramente destacado.

El gusto por ciertos artistas es subjetivo, por lo que elegir una lista de las mejores bandas en la historia de la música es claramente complejo.

Aun así, recientemente, Global Statistics, una cuenta de datos sumamente reconocida en X y el mundo del internet hizo un ranking de las mejores bandas de la historia y hubo sorpresas.

Las 5 mejores bandas en la historia, según Global Statistics

Para nadie es un secreto que el amor por la música es mundial. Miles de personas se han sentido identificadas con sonidos, canciones o artistas puntuales de gran brillo.

Muchos de ellos han quedado grabados en la memoria de sus fanáticos. Esto ha llegado al punto de ser consideradas entre las más exitosas y brillantes en la historia de la música.

Gracias a esto, muchos han entrado al debate de cuales son las mejores bandas de la historia, y el resultado ha sido variable en varios casos.

Una de ellas recientemente fue Global Statistics, una cuenta reconocida en X y el internet, quien publicó una lista las mejores bandas de la historia, y en el liderato resaltaron 5.

Puntualmente fueron:

1- The Beatles

2- The Rolling Stones

3- Led Zeppelin

4- Pink Floyd

5- The Eagles

Este ranking fue realizado con base en los listados de la misma temática hechos por Rolling Stone, Billboard y NME.

Dicha lista dejó varias sorpresas, sobre todo por dejar fuera a bandas de la talla de Nirvana, Queen o Metallica, quienes destacaron en puestos más bajos de la lista.

Rating of Best Music Bands of All Time:



6. 🇬🇧 Queen

7. 🇺🇸 Nirvana

8. 🇺🇸 The Beach Boys

9. 🇬🇧 Fleetwood Mac

10. 🇺🇸 Metallica

11. 🇺🇸 The Doors

12. 🇺🇸 The Ramones

13. 🇬🇧 The Who

December 14, 2025

A pesar de esta lista, la cuenta especificó que el ranking es subjetivo, y que muchos de estos resultados dependen de la votación de los usuarios.

Lo cierto es que estas 5 bandas son de las más reconocidas dentro de la música, gracias a una trayectoria brillante de éxitos históricos.