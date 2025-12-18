Confirman salida de Marino Hinestroza de Colombia: este es el nuevo equipo en el que jugará

Marino Hinestroza ha sido uno de los talentos más notorios y desequilibrantes de los últimos años en Colombia. El atacante ha demostrado gran brillo en la cancha, lo que le ha permitido ganar varios títulos con la camiseta de Atlético Nacional.

Uno de ellos fue justamente conquistado el pasado 17 de diciembre, cuando el ‘verdolaga’ derrotó al Independiente Medellín por la Copa Colombia.

Esta victoria llenó de alegría a los fanáticos del club, aunque, también sirvió para que se diera la confirmación de la salida de Marino Hinestroza del país.

Confirman salida de Marino Hinestroza de Colombia

Desde inicios del 2025 se mencionó de manera notable la posibilidad de que Marino Hinestroza saliera de Atlético Nacional. El talento de este extremo llamó la atención de varios equipos fuera del país.

Incluso, el propio jugador pensó que no sería parte del plantel del ‘verdolaga’ para la 2025-II, aunque finalmente su continuidad se confirmó.

Hinestroza volvió a brindarle su talento a Atlético Nacional durante este segundo semestre, lo que le permitió brillar y mantener el interés del exterior.

Varios equipos han puesto su ojo sobre Marino, aunque su nuevo equipo ya estaría confirmado, tal y como lo reveló uno de sus compañeros en medio de la celebración.

En un ‘live’ desde el vestuario, Jorman Campuzano, jugador de Atlético Nacional se dirigió a los hinchas de Boca Juniors y les aseguró que les ‘mandaba’ a Marino Hinestroza.

“Ahí les mando pa’ Argentina, ahí les mando a los de Boca, pa’ Argentina, cuidenlo, cuidenlo que es bueno, dejenlo ser, dejenlo ser” dijo Campuzano mientras abrazaba a Marino.

Esto claramente generó emoción para los hinchas de Boca Juniors, aunque entristeció a los del Atlético Nacional, quienes tendrían que despedirse de uno de sus mejores atacantes.

🚨 [AHORA] Jorman #Campuzano 🇨🇴 en su LIVE de Instagram, CONFIRMA que Marino #Hinestroza 🇨🇴 jugará en el Xeneize.



🗣️ #Campuzano: “Ahí les mando para la Argentina, ahí les mando a los de Boca, cuidenlo que es bueno, déjenlo ser”.#BocaJuniors 🟦🟨🟦pic.twitter.com/B97HbBpPYN — Universo Boca Juniors (@UniversoBoca12) December 18, 2025

Aun no es oficial

Cabe recordar que este fichaje aun no es oficial. Por ello, deberá esperarse aun por el anuncio tanto por parte de Atlético Nacional, como de Boca Juniors.

Al menos hasta entonces, Marino Hinestroza se mantiene como jugador del ‘verdolaga’.