Mi problema con Aerosmith: editorial Juan Kiss

Diez canciones, de catorce discos, eso es lo que me gusta de Aerosmith, estas:

‘Dream on’

‘Sweet emotion’

‘Lightning Strikes’

‘Let the Music Do the Talking’

‘Rag Doll’

‘Dude (Looks Like a Lady)’

‘Angel’

‘Janie’s Got a Gun’

‘Crazy’

‘I Don’t Want To Miss A Thing’

Nunca pude con Aerosmith, pero que no me guste esa banda, no significa que no los respete ni reconozca el aporte tan enorme a la historia del rock n’ roll, ni más faltaba.

Créanme que lo intenté, muchas veces, pero no pude conectarme con Aerosmith, con el agravante de que varias de mis bandas favoritas los citaban como una de sus principales influencias, Ratt (es más, en el primer EP tocan una canción de ellos, Walking the dog), Motley crue (Nikki Sixx ama esa banda), Guns n roses (tocan Mama kin en el primer EP), Kix, son la mezcla perfecta entre Aerosmith y AC DC, y yo amo a Kix, aunque no me guste Aerosmith.

Eddie Trunk, personalidad de los medios de comunicación y rockero hasta la médula, muy de mi cuerda entre otras cosas, compartimos muchos gustos y apreciaciones musicales, los tiene dentro de su listado de bandas esenciales.

Muchos los catalogan como “La más grande banda de rock de América”. Ellos lo dicen, en sus redes sociales se identifican así: “America´s greatest rock n’ roll band”, pero yo pienso que no le llegan ni a los tobillos a Van Halen, ni a Boston, ni a Cheap trick, ni a Journey, ni a Metallica, ni a muchas otras más, pero esa es solo mi opinión, y este, es un artículo de opinión.

Pero, vayamos por partes, primero digamos que Steven Tyler es un super cantante, tiene una voz bellísima, y además poderosa, de eso no tengo duda, pero no me gusta el baterista, Joey Kramer, me parece lo más tieso y robótico del mundo. A continuación, voy a tocar fibras sensibles, pero debo hacerlo, creo que mi problema radica en las guitarras, y en los guitarristas, Brad Whitford y Joe Perry, si, Joe Perry, uno de los guitarristas que más guitarristas influenció, lo se.

No me gustan la mayoría de las líneas de guitarra, con algunas excepciones que ya mencione en las canciones que me gustan, no me gustan los solos de guitarra de Joe Perry, no me llegan, no me conectan, no me producen nada, absolutamente nada, y para mí, el solo de guitarra de una canción de Rock es el pico más alto de la canción, además de que los buenos solos de guitarra son casi otra canción dentro de la canción, un buen solo de guitarra cuenta una historia diferente a la que cuenta la canción, pero a mi Perry no me cuenta ninguna historia.

Alguna vez leí por ahí, que las guitarras de Aerosmith son como vientos, metales en una orquesta, puede ser eso lo que no me conecta, que sus guitarras, sobre todo después del intro de las canciones, son un instrumento acompañante, para mí, las guitarras deben ser protagonistas en toda la canción, para mí.

Para acabar de ajustar, no me gusta cómo se ven, ni como se veían, es decir, no me gustó nunca la pinta de Aerosmith.

Debo pedir disculpas a los muchos fans de Aerosmith que me leen y que escuchan, pero quiero aclararles que no he dicho nunca que sean una banda mala, ni que no tengan talento, es solo que a mí no me gustan; tengo un par de amigos muy cercanos que los aman, y toda la vida han tratado de evangelizarme y contagiarme su amor por los “Bad boys from Boston”, y yo he estado dispuesto, he escuchado toda su discografía, canción por canción, solo de guitarra por solo de guitarra, pero no, no me conectan, es inútil, cuando a uno no le gusta una banda, pues no le gusta y punto, y eso es lo que me pasa con esta banda en particular.

“Aerosmith were one of the biggest hard rock bands to emerge in the 1970s”, así comienza su descripción de la banda una de las páginas más respetadas, leídas y consultadas, me incluyo ahí, Allmusic.com, y yo, reconozco todo eso.

Se que muchos sienten lo mismo con Kiss, y eso me lo han hecho saber muchas veces, pero lo tolero, porque todos somos un universo diferente, cada uno de nosotros, es un mundo aparte, que tiene sus propios gustos y placeres, pero de eso se trata la vida, de disfrutar lo que nos gusta y respetar, o al menos tratar de respetar lo que no.

Por qué decidí escribir esto, siempre trato de hablar de lo que me gusta, lo que me llena, lo que me conecta, lo que me apasiona, pero en este escrito, le di rienda suelta a lo que siento por Aerosmith, porque me lo han preguntado mucho, oyentes, familiares y amigos, y además, porque uno de sus discos más famosos esta de aniversario, el Toys in the attic de 1975, cinco estrellas de cinco le dan muchas páginas especializadas, tiene dos de sus más grandes éxitos, Walk this way y Sweet emotion, que es mi favorita de la banda.

Estas son las canciones de ese álbum:

Toys in the Attic

Uncle Salty

Adam’s Apple

Walk This Way

Big Ten Inch Record

Sweet Emotion

No More No More

Round and Round

You See Me Crying

En este disco Aerosmith desata todo su potencial, todo lo que tienen, esa mezcla de los Rolling stones con Led Zeppelin, sumado todo a ese sonido blusero y sureño norteamericano que los hizo únicos.

Aerosmith ha vendido más de 90 millones de discos en Norteamérica y más de 150 millones en todo el mundo

Sin lugar a duda, el equivocado soy yo.

Rock n roll forever my Friends!!!

Juan Kiss.