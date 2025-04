No solo de metal vive el hombre: editorial Juan Kiss

El “yacht rock” es un subgénero musical que surgió en la década de 1970 y principios de los 80, caracterizado por un sonido suave, brillante y comercial, a menudo asociado con la vida de lujo y los cruceros por la costa californiana. Se destaca por su producción pulida, voces agradables y ritmos relajantes, creando una atmósfera de sofisticación y facilidad.

Esa es la visión general creada por IA de este género musical.

Cuando era muchacho, diga usted, unos 10 años, además de jugar fútbol y montar en bicicleta todo el tiempo, comencé a nadar también, en el equipo de natación de la U.P.B. Al mismo tiempo que ubiqué en el dial una emisora que me cambiaría la vida.

Era el año 1978, la emisora: La voz del cine. Pero no me la encontré en dial accidentalmente, el afortunado descubrimiento ocurrió en una pizzería, un sábado en la noche, con mis papás y mis hermanas.

Mi papá tenía la costumbre de invitarnos a almorzar y a comer afuera todos los fines de semana, era una época de bonanza económica en mi casa, mi padre ganaba muy bien en su trabajo como director del departamento de idiomas de la U.P.B. Además de que era también docente en EAFIT, La universidad de Medellín, y era un muy apetecido y solicitado profesor de idiomas para clases particulares, trabajaba mucho, pero ganaba muy bien.

De todos los lugares que visitábamos, nuestro favorito, el de mis hermanas y yo, era una pizzería llamada Jeno´s (nada que ver con la que todavía existe), el lugar, quedaba una cuadra abajo de la 70, la famosa calle de Medellín en donde se celebraban todos los triunfos de ciudad, sobre todo los triunfos deportivos, del Atlético nacional o del DIM. En esa época era una carrera de doble vía, es decir, circulación en ambos sentidos.

Recuerdo que, en épocas de invierno, solía inundarse, y nosotros los muchachos del sector la aprovechábamos para sacar nuestras bicicletas y recorrerla mientras estaba inundada.

Una cuadra abajo por la calle 43, en una esquina, quedaba la pizzería, justo al frente de mimo´s, heladería, (de helados), nacida en Medellín en 1971, la pizzería era un segundo piso, grande el local, en el balcón, antes de entrar, también había mesas, al frente de la entrada, la caja y al fondo la cocina con los hornos, las mesas eran de madera, con una lámpara pequeña en cada mesa, en todas esas lámparas puse mi firma con lapicero, sin que mis papás se dieran cuenta, Juan Kiss 78, luz amarilla tenue, el lugar era bonito y cool, pero lo que lo hacía más ganador, además de las deliciosas pizzas, era su música, siempre tenían amplificada La voz del cine, siempre.

En esa emisora conocí, además del Rock n’ roll de Black Sabbath y Led Zeppelin, a artistas como Cat Stevens, Paul Davis, Steely Dan, Daryl Hall & John Oates, Christopher Cross, Michael McDonald, Gerry Rafferty, Rupert Holmes, Toto, Exile, Ambrosia, artistas que en esa época eran llamados Soft Rock, el término Yacht Rock apareció por primera vez en el 2005.

Pero no todo este movimiento es suave, como lo describe la IA y Wikipedia, también hay bandas, artistas y canciones con música más fuerte y movida, como Hold the line de Toto, o Escape (the piña colada song) de Rupert Holmes. ¿Este pequeño detalle las excluye del género, del Soft Rock? Yo creo que no, porque por fuerte o rockera que suene Hold the line, palidece en intensidad y fuerza al lado de canciones como, Black dog, Paranoid, Detroit rock city, Hell bent for leather, Sweet emotion o Running with the devil.

Pero, lo que define en realidad este género, creo yo, es la producción, tanto de los discos como de los instrumentos, en ese sonido radica la diferencia. También se le llamó AOR Adult oriented rock, que estaba diseñado para ser potencialmente radiable, y así fue.

“Música pura vida, relajada, suave, mid tempo, cadenciosa, bien hecha, muchas armonías, con influencias del jazz y del soul de los 70´s”. Esa es la definición que me dio Tito López.

Aquí algunas canciones recomendadas:

“Sailing,” Christopher Cross (1979)

“Just the Two of Us,” Bill Withers and Grover Washington Jr. (1980)

“Sara Smile,” Daryl Hall & John Oates (1975)

“Rosanna,” Toto (1982)

“Eye in the Sky,” the Alan Parsons Project (1982)

“Time Passages,” Al Stewart (1978)

“I Go Crazy,” Paul Davis (1977)

“Biggest Part of Me,” Ambrosia (1980)

“Year of the Cat,” Al Stewart (1976)

“I Can’t Tell You Why,” Eagles (1979)

“Dreams,” Fleetwood Mac (1977)

“Baby Come Back,” Player (1977)

“Hey Nineteen,” Steely Dan (1980)

“Baker Street,” Gerry Rafferty (1978)

“Lowdown,” Boz Scaggs (1976)

“What a Fool Believes,” the Doobie Brothers (1978)

Además del Soft Rock, también amo la música discotequera de los 70’s, en otro escrito contaré mi relación afectuosa con ese género.

Porque no solo de Hard Rock y Heavy Metal vive este hombre.

Rock n roll forever my Friends!!!

Juan Kiss.