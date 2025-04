El disco de hard rock que Paul Stanley, de Kiss, considera completamente brillante

Paul Stanley es una de las mayores leyendas en la historia del rock. Este músico ha sido capaz de dejar varios momentos históricos para el género, gracias a su rol en Kiss, una de las agrupaciones de mayor trayectoria en la industria.

Stanley ha funcionado como una de las figuras más destacadas de la música en los últimos años, por lo que ha llegado a inspirar a una amplia cantidad de colegas.

Sin embargo, en este caso les hablaremos de un álbum de otra banda que cautivó a Paul Stanley, y lo llevó a considerar uno de sus favoritos en el hard rock.

El disco de hard rock que cautivó a Paul Stanley

Dentro del hard rock existe una amplia cantidad de bandas las cuales han sido capaces de dejar momentos legendarios para la música.

Varias bandas son consideradas la punta de lanza de este subgénero, sin embargo, hay una que resalta de manera notable para los fans.

Se trata de AC/DC, la histórica banda australiana que ha dejado su huella de forma imborrable en la industria.

La cantidad de lanzamientos que posee esta agrupación es brillante, pero, dentro de la discografía de esta enérgica banda hay una producción que maravilló a Paul Stanley.

En el año 2023, el guitarrista de Kiss reflexionó sobre sus aficiones en la música, y destacó a AC/DC como una de sus bandas favoritas.

Este músico mencionó el poder que posee la banda. Esto especialmente en álbumes como ‘Back In Black’, ya que Stanley asegura que allí se encrudeció y se pulió el sonido de AC/DC.

Sin embargo, este no es el disco favorito de Stanley, ya que el artista menciona de forma notable el ‘For Those About To Rock’ lanzado precisamente en el año 1981.

Este álbum contó con grandes éxitos como ‘Breaking the Rules’ o ‘Put the Finger on You’, los cuales fueron destacados para varios fanáticos.

Stanley destacó el poder de este álbum, e incluso mencionó que tiene música para gladiadores, gracias a la fuerza impresionante de sus canciones.

AC/DC a día de hoy continúa siendo una de las bandas más brillantes del género. Por otro lado, Paul Stanley posee un legado reconocido a nivel mundial, gracias al éxito de Kiss como agrupación.