Slash nos reveló detalles sobre su próximo álbum; esto fue lo que dijo

Slash se presentará en Bogotá con su gira The River is Rising y viene con la banda Myles Kennedy & The Conspirators. Este concierto será en el Chamorro City Hall este 26 de enero.

Muchas personas están esperando con ansias por este concierto por lo importante que es Slash para la industria. Por eso, en Radioacktiva hablamos con el guitarrista y nos dio detalles de cómo va a ser el show en Bogotá.

En primer lugar, nos habló sobre su relación con Myles Kennedy y por qué nació esta relación. Slash comentó que todo inició cuando hizo su álbum de solista con diferentes artistas y justamente él fue uno de los que le llamó la atención.

Además, comentó que, aunque no lo conocía, sabía quién era él y todo inició después de que él le mandará un demo y grabaron ‘Back From Cali’ y ‘Starlight’.

“Inició en el 2010 cuando hice un álbum de solista de material original con distintos cantantes y Myles fue uno de los que llame para una canción, pero no lo conocía de antes, había escuchado de él y pensé que sería interesante que cantara en esa canción en particular. Entonces lo llamé y le pregunté, él me mandó un demo y a la semana me lo devolvió con las voces y fue increíble, ahí el vino a L.A. y grabamos ‘Back from Cali’ y ‘Starlight’”, comentó.

También comentó que se lleva muy bien con él, pues no tiene personalidad como vocalista, sino que es un guitarrista que canta muy bien.

Slash también nos reveló detalles sobre un nuevo álbum que tiene planeado lanzar. Comentó que todo se retrasó por la pandemia, pero ya está recuperando el ritmo por lo que falta muy poco para que podamos escuchar nueva música de Slash.

“Sí, no sé cómo se llamará, por la pandemia nuestro itinerario se jodió y hasta ahora estamos recuperando el ritmo, así que haremos esta gira y espero grabar otro álbum antes de que acabe este año y volver de gira el próximo año con ese lanzamiento así que sí, espero grabar un nuevo álbum”, comentó.

Escuche aquí la entrevista: