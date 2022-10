Piden cambiarle el nombre a Bogotá luego de un mensaje de Slash

Archivado en: •

El paso de los Guns N’ Roses por Bogotá durante dos noches dejó sentimientos encontrados entre los amantes de la banda californiana. Felicidad por la experiencia de ver a los Gunners en la capital tras 30 años y tristeza porque la legendaria banda de hard rock se despide de Colombia y toma rumbo hacia México para continuar con su gira.

Y es que los dos shows tuvieron ingredientes casi imposibles de olvidar. Desde la apertura de los shows con la gran presentación de los Aterciopelados hasta los impecables performances de sus éxitos más rimbombantes: Estranged, Don’t Cry, Welcome To the Jungle, Patience y November Rain, entre otros.

Las anécdotas de las dos fechas en El Campin quedarán guardadas como la vez que Guns N’ Roses tuvo ‘revancha’ en Bogotá, pues su presentación en noviembre del 92 tuvo una serie de desafortunados acontecimientos que no permitieron el desarrollo óptimo en aquel entonces.

El público no fue el único que quedó agradecido con estos imponentes shows. El legendario guitarrista Slash se pronunció en redes sociales destacando el gran comportamiento que tuvo el público bogotano. Sin embargo, el mensaje se le fue con un error ya que no escribió “Bogotá” sino “Bogata”.

“¡Ustedes patean tanto trasero que es increíble! ¡Gracias por una gran noche! No puedo esperar para hacerlo de nuevo mañana! ¡Muchas Gracias!”, escribió el músico finalizado la primera noche de concierto.

Bogata, you guys kick so much fucking ass it’s unbelievable! Thanks for a really great night! Can’t wait to do it again tomorrow! Muchos Gracias! iiii]; )’

