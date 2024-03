¿Qué quiere decir la canción ‘I Miss You’ de Blink-182? Letra y 5 curiosidades

Tom DeLonge, Mark Hoppus y Travis Barker, conforman Blink – 182, una de las bandas más populares de la historia de punk rock. Durante su trayectoria musical han contado con grandes éxitos como ‘All The Small Things’, ‘What’s My Age Again’ y ‘First Date’’.

La agrupación se ha caracterizado por tener letras sarcásticas, pero ‘I Miss You’, es diferente, gracias a que está enfocada a la melancolía, además que, intenta llevar una melodía menos acelerada a las demás, donde resalta la batería de Travis. Conozca aquí el significado de esta canción y unas curiosidades, así como su traducción.

Letra ‘I Miss You’ y traducción

(I miss you, miss you) / (Te extraño, te extraño)

Hello, there / Hola

The angel from my nightmare / El ángel de mis pesadillas

The shadow in the background of the morgue / La sombra en el fondo de la morgue

The unsuspecting victim of darkness in the valley / La víctima inocente de las tinieblas en el valle

We can live like Jack and Sally, if we want / Podemos vivir como Jack y Sally si queremos

Where you can always find me / Donde siempre puedes encontrarme

And we’ll have Halloween on Christmas / Y tendremos Halloween en Navidad

And, in the night, we’ll wish this never ends / Y en la noche desearemos que esto nunca termine

We’ll wish this never ends / Desearemos que esto nunca termine

(I miss you, miss you) / (Te extraño, te extraño)

(I miss you, miss you) / (Te extraño, te extraño)

Where are you? / ¿Dónde estás?

And I’m so sorry / Y lo siento tanto

I cannot sleep, I cannot dream tonight / No puedo dormir, no puedo soñar esta noche

I need somebody and always / Necesito a alguien y siempre

This sick, strange darkness / Esta enferma y extraña obscuridad

Comes creeping on, so haunting every time / Viene arrastrándose tan inquietante todo el tiempo

And as I stared, I counted / Y mientras miraba contaba

The webs from all the spiders / Las telarañas de todas las arañas

Catching things and eating their insides / Comiendo y capturando cosas en su interior

Like indecision to call you / Igual que la indecisión de llamarte

And hear your voice of treason / Y escuchar tu voz traicionera

Will you come home and stop this pain tonight? / ¿Vas a venir a casa a parar este dolor esta noche?

Stop this pain tonight / Parar este dolor esta noche

Don’t waste your time on me, you’re already / No desperdicies tu tiempo en mí, ya eres

The voice inside my head (I miss you, miss you) / La voz dentro de mi cabeza (te extraño, te extraño)

Don’t waste your time on me, you’re already / No desperdicies tu tiempo conmigo, ya eres

The voice inside my head (I miss you, miss you) / La voz en mi cabeza (te extraño, te extraño)

Don’t waste your time on me, you’re already / No desperdicies tu tiempo en mí, ya eres

The voice inside my head (I miss you, miss you) / La voz dentro de mi cabeza (te extraño, te extraño)

Don’t waste your time on me, you’re already / No desperdicies tu tiempo conmigo, ya eres

The voice inside my head (I miss you, miss you) / La voz en mi cabeza (te extraño, te extraño)

Don’t waste your time on me, you’re already / No desperdicies tu tiempo en mí, ya eres

The voice inside my head (I miss you, miss you) / La voz dentro de mi cabeza (te extraño, te extraño)

Don’t waste your time on me, you’re already / No desperdicies tu tiempo conmigo, ya eres

The voice inside my head (I miss you, miss you) / La voz en mi cabeza (te extraño, te extraño)

(I miss you, miss you) / (Te extraño, te extraño)

(I miss you, miss you) / (Te extraño, te extraño) X2

¿Qué quiere decir la canción?

La canción expresar la soledad y depresión que se crea cuando se pierde a alguien, su principal objetivo es reflejar cuanto se puede llegar a extrañar a una persona que amas. Además, la letra también refleja las consecuencias como lo son: el insomnio, la frustración y en ocasiones baja autoestima.

Durante la canción se realiza una metáfora mencionando a Jack y Sally, personajes creados por Tim Burton, ya que Sally se conmovió del dolor de Jack y se enamoraron sin importar las circunstancias, lo que de alguna forma el personaje de la canción quiere que suceda cuando su amor vuelva.

Estas son 5 curiosidades de ‘I Miss You’

Se ha dicho en varias ocasiones que Tom DeLonge, se inspiró para escribir ‘I Miss You’ en una canción titulada ‘Lovecats’ de la banda The Cure, puesto que se encuentra varias similitudes en su melodía.

Mark Hoppus escribió el primer verso y el coro, mientras que, el segundo lo compuso Tom DeLonge. Esto lo hicieron mientras que se separaban en diferentes cuartos, para que después de un tiempo, se reunieran a escoger entre ambos las mejores frases.

Durante una entrevista para The Washington Post, Tom DeLonge, mencionó que la canción cuenta con aproximadamente 70 pistas de instrumentos, donde la mayoría son acústicos.

Travis no utilizo baquetas para tocar la batería, tomo la decisión de usar cepillos de tambor de jazz, con el objetivo de que no se perdiera lo acústico de la canción.

Su video hace referencia a un ‘plano del más allá’, este tiene un estilo gótico y sombrío. En diferentes planos se puede observar distintas mujeres, las cuales pueden representar fantasmas.

