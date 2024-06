Las 10 mejores canciones de Michael Jackson, según la IA: una fue lanzada tras su deceso

Hace 15 años, el 25 de junio de 2009, falleció Michael Jackson. En ese momento, el rey del pop tenía 50 años de edad. La causa de muerte fue intoxicación aguda por propofol y benzodiazepinas, por lo que se consideró homicidio involuntario, y Conrad Murray, médico personal de Jackson, fue condenado por lo sucedido.

Jackson comenzó su carrera artística a muy temprana edad en la agrupación The Jackson Five, junto a sus hermanos Jackie, Tito, Jermaine y Marlon. Entre sus canciones más conocidas se destacan ‘I want you back’, ‘Blame it on the boogie’ o ‘ABC’.

Como solista, lanzó ‘Got to be There’ en 1972, ‘Ben’ en 1972, ‘Music and Me’ en 1973, ‘Forever, Michael’ en 1975 y ‘Off the Wall’ en 1979. Pero no fue hasta la llegada de ‘Thriller’ en 1982 que alcanzó la fama a nivel global.

‘Thriller’ obtuvo ocho premios American Music Awards y siete premios Grammys, incluyendo las categorías de Álbum del Año y Grabación del Año. Además, se convirtió en el disco más vendido de ese año. En este trabajo se encuentran canciones como ‘Billie Jean’, ‘ Beat It’ y ‘Thriller’, por la que recibe el nombre el álbum.

¿Cuáles son las mejores canciones de Michael Jackson?

A lo largo de su carrera Jackson escribió más de 300 canciones, por lo que decidimos acudir a Gemini, el chatbot de Google, para preguntarle cuáles son las mejores del rey del pop. A continuación, compartimos la respuesta generada por la Inteligencia Artificial.

“Elegir las 10 mejores canciones de Michael Jackson es una tarea compleja, ya que su discografía es tan vasta e influyente. Sin embargo, puedo ofrecer algunas opciones populares y aclamadas por la crítica que podrían estar en la lista:”

Thriller

Billie Jean

Beat It

Black or White

Man in the Mirror

Smooth Criminal

The Way You Make Me Feel

Don’t Stop ‘Til You Get Enough

Rock With You

Chicago

¿Cuántos álbumes lanzó Michael Jackson a lo largo de su carrera?

Bajo el nombre de Jackson hay diez álbumes de estudio publicados en vida, dos de manera póstuma, dos en directo, 28 recopilatorios y cuenta con más de 70 sencillos.

Álbumes lanzados en vida:

Got To Be There, 1972. Ben, 1972. Music & Me, 1973. Forever, Michael, 1975. Off The Wall, 1979. Thriller, 1982. Bad, 1987. Dangerous, 1991. HIStory: Past, Present and Future, Book I, 1995. Invincible, 2001.

Álbumes póstumos de Michael Jackson:

Michael, 2010. Xscape, 2014.

En directo:

Live at Wembley July 16, 1988 (Publicado en 2012)

Vida amorosa de Michael Jackson

El rey del pop estuvo casado en dos ocasiones. La primera fue con Lisa Marie Presley, hija del rey del rock, Elvis Presley. La boda se realizó en un hotel de la República Dominicana de manera privada el 26 de mayo de 1994. Pero a los dos años la pareja solicitó el divorcio por mutuo acuerdo.

Michael conoció a Debbie Rowe en un consultorio médico, ya que ella trabajaba para el doctor Klein, quien atendía al músico por el vitiligo que este padecía. La pareja contrajo matrimonio en 1996, mismo año que el cantante se divorció de Presley, y tuvieron a Prince y Paris Jackson. Tres años después, en 1999, se divorcian. Blanket Jakcson, tercer hijo del cantante, nació por gestación subrogada en 2002 y cambió su nombre a ‘Bigi’ en 2015.