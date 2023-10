Travis Barker revela cuál es la canción de Blink-182 para tener sexo

Archivado en: •

Blink-182 lanzó ‘One More Time’, el álbum con el que hacen oficial el regreso de su formación original. Con el reintegro de Tom DeLonge y una producción de 17 canciones, la banda hizo felices a todos sus seguidores.

Por el estreno del álbum, Travis Barker respondió algunas preguntas en su cuenta de Twitter con relación a ‘One More Time’. Una de estas estaba relacionada con la canción con la que tendría sexo.

Un usuario aprovechó que Travis estaba activo en redes para ´preguntarle cuál canción creía que era la recomendada para poner de fondo cuando se tenga sexo. El artista no dudo en responder y comentó que era ‘Fuck Face’.

I sing FUCK FACE , sing the chants on FELL IN LOVE and ONE MORE TIME

— Travis Barker (@travisbarker) October 20, 2023