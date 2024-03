¿Qué es Afterlife? Letra y significado de la famosa canción de Arcade Fire

Arcade Fire, se han vuelto uno de los nombres más sonados del género de indie rock. Desde el 2003, la agrupación se ha caracterizado por incluir sonidos poco inusuales del género, al incluir instrumentos como lo es el piano, el ukelele, las violas y xilófonos.

Durante su trayectoria han logrado obtener grandes reconocimientos. En el 2011 fueron ganadores en la categoría ‘Mejor Álbum del Año’ en los Premios Grammy, con su tercer trabajo discográfico ‘The Suburbs’. Dentro de sus composiciones más famosas se encuentra ‘Everything now’, ‘Wake up’, ‘Ready to start’, pero una de las más destacables es ‘Afterlife’, la cual tiene como objetivo dejar una reflexión profunda. A continuación podrá encontrar lo que quiere decir esta canción en español.

Letra ‘Afterlife’ y traducción

Afterlife, oh, my God, what an awful word / Más allá de la vida, oh, Dios mío, qué palabra tan horrible

After all the breath and the dirt and the fires are burnt / Después de todo el aliento, la suciedad y los fuegos se queman

And after all this time, and after all the ambulances go / Y después de todo este tiempo, y después de todas las ambulancias ir

And after all the hangers-on are done hanging in the dead light / Y después de que todas las perchas se hayan acabado colgando en la luz muerta

Of the afterglow / De la posluminiscencia

I’ve gotta know / Tengo que saberlo

Can we work it out? / ¿Podemos solucionarlo?

We scream and shout ‘till we work it out / Gritamos y gritamos hasta que lo solucionemos

Can we just work it out? / ¿Podemos solucionarlo?

Scream and shout ‘till we work it out? /¿Gritar y gritar hasta que lo solucionemos?

‘Till we work it out, ‘till we work it out / Hasta que lo solucionemos, hasta que lo solucionemos

‘Till we work it out, ‘till we work it out / Hasta que lo solucionemos, hasta que lo solucionemos

Afterlife, I think I saw what happens next / Después de la vida, creo que vi lo que pasa después

It was just a glimpse of you, like looking through a window / Era sólo un vistazo de ti, como mirar a través de una ventana

Or a shallow sea / O un mar poco profundo

Could you see me? / ¿Puedes verme?

And after all this time / Y después de todo este tiempo

It’s like nothing else we used to know / No es como nada más que solíamos saber

After all the hangers-on are done hanging in the dead light / Después de que todas las perchas están hechas colgando en la luz muerta

Of the afterglow /De la posluminiscencia

I’ve gotta know /Tengo que saberlo

Can we work it out? / ¿Podemos solucionarlo?

Let’s scream and shout ‘till we work it out / Gritemos y gritemos hasta que lo solucionemos

Can we just work it out? / ¿Podemos solucionarlo?

Scream and shout ‘till we work it out? / ¿Gritar y gritar hasta que lo solucionemos?

But you say / Pero tú dices

Oh / Oh

When love is gone / Cuando el amor se ha ido

Where does it go? / ¿Adónde va?

And you say / Y tú dices

Oh / Oh

When love is gone / Cuando el amor se ha ido

Where does it go? / ¿Adónde va?

And where do we go? / ¿Y dónde vamos?

Where do we go? / ¿Y dónde vamos?

Where do we go? / ¿Y dónde vamos?

Where do we go? / ¿Adónde vamos?

And after this / Y después de esto

Can it last another night? / ¿Puede durar otra noche?

After all the bad advice / Después de todo el mal consejo

That had nothing at all to do with life / Eso no tenía nada que ver con la vida

I’ve gotta know / Tengo que saberlo

Can we work it out? / ¿Podemos solucionarlo?

Scream and shout ‘till we work it out? / ¿Gritar y gritar hasta que lo solucionemos?

Can we just work it out? / ¿Podemos solucionarlo?

Scream and shout ‘till we work it out? / ¿Gritar y gritar hasta que lo solucionemos?

But you say / Pero tú dices

Oh / Oh

When love is gone / Cuando el amor se ha ido

Where does it go? / ¿Adónde va?

And you say / Y tú dices

Oh / Oh

When love is gone / Cuando el amor se ha ido

Where does it go? / ¿Adónde va?

Oh / Oh

When love is gone / Cuando el amor se ha ido

Where did it go? / ¿A dónde se fue?

And where do we go? / ¿Y dónde vamos?

It’s just an afterlife / Es solo una vida después de la muerte

It’s just an afterlife / Es solo una vida después de la muerte

¿Cuál es el significado de ‘Afterlife’?

‘Afterlife’ pertenecer al álbum ‘Reflektor’, estrenado en octubre de 2013, esta canción realiza una reflexión a la vida después un momento tensionante o impactante, La palabra ‘Afterlife’ traduce ‘Vida después de la muerte’ y en esta ocasión hace referencia a las emociones que aparecen cuando se pierde a la persona que se ama.

La canción intenta realizar una referencia a la ruptura amorosa y la muerte, mientras que el narrador desea encontrar una solución, la historia tiene varias preguntas, las cuales se enfocan a una vida bajo la incertidumbre y el anhelo de reparar lo que se ha roto. Además, se realiza una reflexión sobre la soledad y las peleas que solo dejan gritos y un miedo a lo desconocido.

¿Cree usted que ‘Afterlife’ puede referirse a otras situaciones de la vida?