¿Qué significa la canción All The Small Things de Blink 182? Letra completa con traducción

Con más de 30 años de carrera musical, Blink 182 ha logrado vender más de 50 millones de discos, con los que se han vuelto grandes referentes del punk rock y rock alternativo​.

Durante los inicios del año 2000, fueron tendencia por éxitos como: ‘What’s my age again’, ‘I miss you’ y ‘All the small things’, esta última, es su canción más escuchada en la plataforma de Spotify, con aproximadamente 1.041.321.409 de reproducciones, cuenta con uno de los vídeos más épicos, ya que la banda decidió burlarse de varios artistas como Britney Spears y los Backstreet Boys. Le explicamos la historia que esconde esta canción y lo que quiere decir en español.

Letra ‘All The Small Things’ y traducción

All the small things / Todas las cosas pequeñas

True care, truth brings / El verdadero cariño lo trae la verdad

I’ll take one lift / Voy a tomar un aventón

Your ride, best trip / Tu paseo, el mejor viaje

Always, I know / Por siempre, lo sé

You’ll be at my show / Estarás en mi concierto

Watching, waiting / Mirando, esperando

Commiserating / Compadeciendo

Say it ain’t so, I will not go / Di que no es así y no me iré

Turn the lights off, carry me home / Apaga las luces, llévame a casa

Na-na, na-na, na-na, na-na, na, na / Na-na, na-na, na-na, na-na, na, na (X6)

Late night, come home / Tarde por la noche, llego a casa

Work sucks, I know / El trabajo es una mierda, lo sé

She left me roses by the stairs / Ella me dejó rosas junto a la escalera

Surprises let me know she cares / Las sorpresas me demuestran que ella importa

Just say it ain’t so, I will not go / Solo di que no es así y no me iré

Turn the lights off, carry me home / Apaga las luces, llévame a casa

Na-na, na-na, na-na, na-na, na, na / Na-na, na-na, na-na, na-na, na, na (X6)

Say it ain’t so, I will not go / Di que no es así y no me iré

Turn the lights off, carry me home / Apaga las luces, llévame a casa

Keep your head still, I’ll be your thrill / No muevas tu cabeza, seré tu adrenalina

The night will go on, my little windmill / La noche seguirá, mi pequeño molino

(Na-na, na-na, na-na) say it ain’t so, I will not go / (Na-na, na-na, na-na) di que no es así y no me iré

(Na-na, na-na, na-na) turn the lights off, carry me home / (Na-na, na-na, na-na) apaga las luces, llévame a casa

(Na-na, na-na, na-na) keep your head still, I’ll be your thrill / (Na-na, na-na, na-na) no muevas tu cabeza, seré tu adrenalina

(Na-na, na-na, na-na) the night will go on, the night will go on / (Na-na, na-na, na-na) la noche seguirá, la noche seguirá

My little windmill / Mi pequeño molino

¿Qué significa All The Small Things de Blink 182?

La canción habla sobre ‘los pequeños detalles’ en una relación, aquellos que sorprenden y son inesperados, en la letra se busca darle significado a los regalos que una persona le da a su pareja, convirtiendo esos obsequios en momentos memorables de la relación, para dar como resultado final un noviazgo estable.

¿Cuál es la historia de All The Small Things de Blink 182?

Esta canción está inspirada en la novia de la época de Tom DeLonge el guitarrista de la banda. Tom estaba viviendo su fama al límite, y una de las razones principales por las cuales su pareja se quejaba, era que él no tenía tiempo para estar con ella.

A pesar de eso, la chica siempre intentaba tener detalles para demostrarle su amor, a lo que el guitarrista tomó la decisión de escribirle una canción para agradecerle sus intenciones para sostener la relación y no terminar mal.

