Coldplay anuncia ‘Moon Music’, su décimo álbum: ¿regresarán pronto a Colombia?

Moon Music es el décimo álbum de estudio de Coldplay, la reconocida banda británica liderada por Chris Martin. La agrupación anunció el nombre y fecha de lanzamiento de su nuevo trabajo el pasado lunes, 17 de junio. Este álbum será la continuación de Music Of The Spheres, lanzado en 2021.

Su primer sencillo, que lleva por nombre “feelslikeimfallinginlove”, se estrenará el próximo viernes, 21 de junio. La banda cantó este tema en el Puskás Aréna de Budapest, Hungría, el domingo 16 de junio, y en sus redes sociales compartieron un pequeño adelanto del mismo.

En el video, se escucha a Martin cantar: “It feels like I’m falling in love, you’re throwing me a lifeline, oh, not for the first time, I know I’m not alone”, lo que se traduce como “siento como que me estoy enamorando, me estás lanzando un salvavidas, oh, no es la primera vez, sé que no estoy solo”.

También, la banda ha presentado en vivo “All My Love”, canción que se presume también será parte de su nuevo trabajo discográfico.

Actualmente, Coldplay se encuentra de gira presentando el álbum Music of the Spheres. La cual comenzó el 18 de marzo de 2022 en Costa Rica y finalizará el próximo 16 de noviembre en el Eden Park de Auckland en Nueva Zelanda.

¿Coldplay regresará pronto a Colombia?

La agrupación británica estuvo en Bogotá, Colombia, durante Music Of The Spheres Tour. La banda se presentó en el estadio Nemesio Camacho El Campín el 16 y 17 de septiembre de 2022. Camila Cabello, y la colombiana Mabiland, fueron las encargadas de abrir el show.

Según la banda, la gira tuvo una reducción del 59% en las emisiones de CO2 en comparación con su anterior gira de estadios realizada durante 2016 y 2017. También, han facilitado la plantación de siete millones de árboles alrededor del mundo, lo que equivale a un árbol por cada persona que asistió a uno de sus shows.

La gira de Coldplay terminará oficialmente en noviembre del 2024. Hasta el momento la agrupación no ha anunciado una nueva serie de conciertos para promocionar su nuevo trabajo, pero si lo hacen, existe una alta probabilidad de que incluyan a Colombia en su siguiente tour, ya que las dos últimas fechas que realizaron en territorio colombiano se vendieron en su totalidad.

Moon Music: un álbum ecológico

Por medio de un comunicado, la agrupación reiteró su compromiso con el medio ambiente, comentando que “se han esforzado mucho” para que el lanzamiento físico de Moon Music sea “lo más sostenible posible”.

Es por esto que, cada disco de vinilo, también llamado LP, de 140 gramos tendrá cerca de nueve botellas de plástico recicladas. Además, la versión CD será la “primera en el mundo” en fabricarse en EcoCD, hecho en un 90% de policarbonato reciclado.