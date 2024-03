Con su estilo Nu Metal, Limp Bizkit ha conquistado las listas musicales en todo el mundo, con éxitos como: ‘Nookie’, ‘Rollin’ y ‘My Way’, se han posicionado en diferentes listas musicales. Dirigida por el vocalista Fred Durst y su amigo Sam Rivers quien también es el bajista de la banda, se convirtieron en uno de los referentes más populares en la época de los 2000.

‘Break Stuff’ es considerada una de las canciones más populares de la banda, ganó en el año 2000 el premio MTV Video Music Award al mejor rock. Mire lo que quiere decir la canción en español:

Letra ‘Break Stuff’ y traducción

It’s just one of those days where you don’t want to wake up / Es solo uno de esos días en los que no quieres despertar

Everything is fucked, everybody sucks / Todo está jodido, todos apestan.

You don’t really know why but you want to justify / Realmente no sabes por qué pero quieres justificarlo.

Rippin’ someone’s head off / Arrancándole la cabeza a alguien

No human contact / Sin contacto humano

And if you interact, your life is on contract / Y si interactúas, tu vida está en contrato.

Your best bet is to stay away motherfucker / Tu mejor opción es mantenerte alejado

It’s just one of those days / Es solo uno de esos días

It’s all about the he says, she says bullshit / Se trata de lo que él dice, ella dice tonterías.

I think you better quit, let the shit slip / Creo que será mejor que lo dejes, que se te escape la shit

Or you’ll be leaving with a fat lip / O te irás con el labio gordo

It’s all about the he says, she says bullshit / Se trata de lo que él dice, ella dice tonterías.

I think you better quit, talking that shit / Creo que será mejor que dejes de hablar de esa shit

It’s just one of those days, feeling like a freight train / Es sólo uno de esos días, sintiéndome como un tren de carga.

First one to complain leaves with a bloodstain / El primero que se queja se va con una mancha de sangre.

Damn right, I’m a maniac / ** soy un maníaco

You better watch your back ‘cause I’m fucking up your program / Será mejor que cuides tu espalda porque estoy arruinando tu programa.

And if you’re stuck up, you just lucked up / Y si estás engreído, simplemente has tenido suerte

Next in line to get fucked up / El siguiente en la fila para ser jodido

Your best bet is to stay away, motherfucker / Lo mejor que puedes hacer es mantenerte alejado

It’s just one of those days / Es solo uno de esos días

It’s all about the he says, she says bullshit / Se trata de lo que él dice, ella dice tonterías.

I think you better quit, let the shit slip / Creo que será mejor que lo dejes, que se te escape la shit

Or you’ll be leaving with a fat lip / O te irás con el labio gordo.

It’s all about the he says, she says bullshit / Se trata de lo que él dice, ella dice tonterías.

I think you better quit, talking that shit punk / Creo que será mejor que dejes de hablar de esa shit punk

So come and get it / Así que ven y tómalo

I feel like shit / me siento como una shit

My suggestion, is to keep your distance / Mi sugerencia es mantener la distancia.

‘Cause right now I’m dangerous / Porque ahora mismo soy peligroso

But we’ve all felt like shit / Pero todos nos hemos sentido como una shit

And been treated like shit / Y ha sido tratado como una shit

All those motherfuckers that want to step up / Todos esos ** que quieren dar un paso adelante

I hope you know, I pack a chainsaw (chainsaw) / Espero que lo sepas, llevo una motosierra (motosierra)

I’ll skin your ass raw (ass raw) / Te cortaré el ** en carne viva (** en carne viva)

And if my day keeps going this way, I just might / Y si mi día sigue así, tal vez pueda

Break something tonight / romper algo esta noche

I pack a chainsaw (chainsaw) / Empaco una motosierra (motosierra)

I’ll skin your ass raw (ass raw) / Te cortaré el ** en carne viva (** en carne viva)

And if my day keeps going this way, I just might / Y si mi día sigue así, tal vez pueda

Break something tonight / romper algo esta noche

I pack a chainsaw (chainsaw) / Empaco una motosierra (motosierra)

I’ll skin your ass raw (ass raw) / Te cortaré el ** en carne viva (** en carne viva)

And if my day keeps going this way, I just might / Y si mi día sigue así, tal vez pueda

Break your fucking face tonight / Romperé tu ** cara esta noche

Give me something to break / Dame algo para romper

Give me something to break / Dame algo para romper

Just give me something to break / Sólo dame algo para romper

How ‘bout your fucking face? / ¿Qué tal tu ** cara?

I hope you know, I pack a chainsaw / Espero que lo sepas, llevo una motosierra.

What? / ¿Qué?

A chainsaw / Una motosierra

What? / ¿Qué?

A motherfucking chainsaw / Una ** motosierra

What? / ¿Qué?

So come and get it / Así que ven y tómalo

It’s all about the he says, she says bullshit / Se trata de lo que él dice, ella dice tonterías.

I think you better quit, let the shit slip / Creo que será mejor que lo dejes, que se te escape la shit

Or you’ll be leaving with a fat lip / O te irás con el labio gordo.

It’s all about the he says, she says bullshit / Se trata de lo que él dice, ella dice tontería.

I think you better quit, talking that shit, punk / Creo que será mejor que dejes de hablar de esa shit, punk

So come and get it / Así que ven y tómalo

Mire también: ¿Qué significa la canción All The Small Things de Blink 182? Letra completa con traducción

¿Esto fue lo que inspiró a Fred Durst?

Su vocalista Fred Durst se ha caracterizado por ser un personaje controversial, debido a su manera de ser y las letras de sus canciones, las cuales en varias ocasiones han descrito momentos de su vida o sus sentimientos, como lo fue su canción ‘Nookie’.

En esta ocasión ‘Break Stuff’ hizo que el artista se inspirará a representar la ‘frustración’ al máximo. Su letra habla de las consecuencias de esta, como lo es el estrés, el mal genio y la violencia, la cual puede aparecer cualquier día y lastimar a cualquier persona sin ninguna razón.

Mire también: ‘Nookie’ (EN ESPAÑOL) Letra completa de Limp Bizkit ¿de qué se trata la canción?

¿Quiénes salen en el video ‘Break Stuff’?

El video de la canción cuenta con cameos inesperados, mientras que el vocalista canta, estos famosos hacen la imitación de la canción, cada uno con su forma de ser.

Con una chaqueta azul y pañoleta del mismo color puesta en la cabeza, sale el reconocido rapero Snoop Dogg, en otra toma también se puede ver a Jonathan Davis de la banda de Nu Metal Korn, Flea el bajista de Red Hot Chili Peppers y dentro de un carro aparece el rapero Dr. Dre.

En la lista también se encuentran el DJ Lethal, Pauly Shore, Roger Daltrey, Bam Margera, Bucky Lasek, Seth Green, Stryker, Riley Hawk, Aaron Lewis, la modelo Lily Aldridge y el comediante Richard Lewis.

Pero la aparición más inesperada es la del rapero Eminem, quien llevó al set de grabación a su hija Hailie quien aparece en el minuto 1:05.

¿Reconoce a todos los famosos que salieron en el video?

via GIPHY