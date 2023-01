Taxista ‘boleteo’ a mujer que no le pagó la carrera, la encontró sentada en un restaurante

Archivado en: •

En redes sociales se hizo viral un video de una denuncia que hizo un taxista en donde le reclama a una mujer por no haberle pagado la carrera. En este, se escucha cómo el hombre le pide a la usuaria que le pague por el servicio prestado.

Según se escucha en el video, la mujer le había dicho que se bajaría en el centro comercial para retirar dinero y así pagarle, sin embargo, ella nunca apareció y el conductor decidió entrar al lugar y buscarla para que le pagara.

Finalmente, el hombre la encontró sentada en un restaurante mientras, al parecer, estaba esperando su comida. Por lo cual, el taxista empezó a grabar a la mujer mientras la acusa de ser una “ladrona roba taxistas”.

“Vea la ladrona, aquí está la ladrona roba taxistas. Se robó la carrera, para que la tengan en cuenta aquí todos los muchachos taxistas de Medellín. Véanla, ahí se la voy a tirar al grupo. ¡Qué belleza de ladrona!”, menciona el conductor.

Mientras este hombre le reclama por el dinero de la carrera, la mujer permanece callada y solo lo mira. Luego, tras las palabras del conductor se ve que la mujer empieza a buscar algo en el bolso, al parecer, para pagarle. Sin embargo, se arrepiente y le dice “vea, ¿sabe qué?, no le voy a pagar, ya”.

El taxista ‘boleteo’ a la usuaria

El altercado entre las dos personas se hace más grande y comienzan a gritarse el uno al otro frente a los demás comensales.

“Es que yo no le estoy robando, ¿cómo no me va a pagar la carrera si yo la traje honestamente?, ¿por qué no va a pagar madre?”, le dice el taxista.

Ante las palabras del conductor, la mujer sigue con su decisión de no pagarle. “No, no le voy a pagar y punto, ya; no le voy a pagar, no me da la gana; súbame a redes, suba lo que quiera”.

Por su parte, mujer expone que no le pagó porque el taxista le estaba cobrando un monto muy alto: «El ladrón es usted, me está diciendo que 45.000 pesos”.

Finalmente, se escucha a una tercera persona decirle al conductor que baje la voz y se retire. Hasta el momento se desconoce si la mujer decidió pagar o no el servicio de transporte que le brindó el taxista.