Evanescence y otras bandas que están confirmadas para el Rock In Rio: ¿vendrán a Colombia?

El ‘Rock In Rio’ es uno de los festivales más importantes en la historia del género. Desde hace varios años, este evento ha reunido varias estrellas protagonistas de la industria musical, en una cita que despierta emociones intensas en miles de espectadores.

Este evento ha contado con la participación de leyendas del rock en sus ediciones anteriores, como Queen o Guns N’ Roses.

Este año no será la excepción, sin embargo, esta edición del Rock In Rio tendrá una particularidad, y es que será la celebración del 40 aniversario del festival.

Las bandas confirmadas para el ‘Rock In Rio’

A partir de esto, desde la organización buscan celebrar este aniversario por todo lo alto, con un lineup emocionante que hará que los fans se vuelvan locos.

Una de las principales sorpresas es la de Evanescence. La mítica banda de los 2000 que dejó himnos para el género, como ‘Bring Me To Life’, dirá presente en este evento, y buscará recordar a muchos sus tiempos de adolescencia con sus éxitos como banda sonora.

Sin embargo, esta no es la única banda que ha confirmado su presencia y que entusiasma a quienes asistirán al festival.

Otra banda que estará en el Rock In Rio 2024, será Incubus. La banda americana fundada en el año 1991 y reconocida por su éxito ‘Drive’ entre varios otros, buscará poner a vibrar a su público en Río de Janeiro.

Similar es el caso de Deep Purple, la legendaria banda que también confirmó su presencia para el ‘Rock In Rio’. Los creadores de ‘Smoke On The Water’ acompañarán a otras agrupaciones que estarán en el festival, como las mencionadas anteriormente, o incluso Journey y Avenged Sevenfold.

¿Vendrán a Colombia?

Este tipo de festivales suelen aprovechar las giras de las bandas en Sudamérica, para así acumular su presencia en varios conciertos en el continente, como fue el caso de Blink-182, quienes se presentaron en el Estéreo Picnic, así como en el Asunciónico de Paraguay.

Ante esto, muchos se preguntan si algunas de las bandas anteriormente mencionadas aprovecharán para hacer una parada en Colombia, y deleitar a su público.

En el caso de Deep Purple, ya pasaron por Colombia el año pasado, cuando se presentaron en el Monsters Of Rock 2023.

Una de las más esperadas es Evanescence, la cual hace bastante tiempo no hace acto de presencia en la nación, sin embargo, por el momento no hay nada confirmado.