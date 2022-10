“Sabe a jabón m@rica”: restaurante de Rausch no cumplió expectativas de youtubers

Un par de youtubers decidieron probar Criterion, el restaurante de los hermanos Rausch, uno de los chefs más reconocidos de Colombia. Los jóvenes dijeron que iban con una gran expectativa, pero terminaron decepcionados.

Jorge Rausch ganó reconocimiento en el país desde que fue jurado en MasterChef y su restaurante es uno de los más aclamados por la crítica. Por eso, unos youtubers decidieron probarlo por primera vez.

En un video que compartieron en YouTube, Cristian y Johan, dos jóvenes que han realizado algunos contenidos en los que prueban comida de lugares a los que no están acostumbrados. En la grabación, ambos dicen que estaban emocionados porque habían escuchado muy buenos comentarios.

Los jóvenes dijeron que era un lugar bastante elegante y que estaban recibiendo muy buena atención. Ellos pidieron un menú de degustación que ofrecen en la carta, para que las personas prueben todo lo que venden allí.

Desde el primer plato que le llevaron, uno de ellos dijo que era un plato normal, que no lo sorprendía. Sin embargo, el otro hombre dijo que tenía muchos sabores y no lograba descifrarlos.

En uno de los platos que probaron dijeron que tenía una crema de morcilla, sin embargo, no les gustó mucho y dijeron que, aunque les gustaba ese alimento, parecía un chicle.

Los jóvenes habían pedido otro plato además del menú de degustación y se trató de estofado de carne. Sin embargo, este no cumplió sus expectativas y dijeron que estaba bastante sencillo.

Además, hicieron algunas criticas a la cantidad de sal que tenían lo platos, pues les pareció que no tenían mucho sabor. Inclusive, dijeron que había sido una “total decepción, las verduras estaban mejor”.

Luego de eso, llegó el postre y con eso acababan el menú, sin embargo, el primer plato que probaron no les gustó. Los jóvenes dijeron que era un granizado con guayaba, pero cuando lo probaron su cara los delató.

Los dos dijeron que tenía sabores muy fuertes y que era la mezcla entre “jabón, eucalipto y guayaba”. Luego de eso probaron el segundo postre, pero ese sí les gustó.

¿Decepción total?

Los jóvenes hicieron una conclusión del video, luego de pagar y uno de ellos dijo que, por el precio, había estado muy mal. Además, dijo que iban con muchas expectativas por todo lo que habían visto del restaurante en redes sociales.

“Yo esperaba que me atacaran la lengua. Frente a lo que pagamos, no muy mal”, dijo Johan.

El otro joven dijo que esperaba mucho más, además siguió criticando la cantidad de sal que tenía la comida.

“De verdad esperaba mucho más parce, algunas cosas como la carne no sé, no tenían sal. Ya creo que no es algo de gusto, sino que la carne no tenía sal”, aseguró.

Al final, le dieron una calificación de 4 puntos entre 10 posibles.