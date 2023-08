Las canciones que Freddie Mercury y Michael Jackson grabaron y nunca se estrenaron

En la década de los 80, Michael Jackson y Freddie Mercury eran los artistas del momento, cada uno en su propio género. Actualmente, siguen siendo grandes referentes de la música y cuentan con gran número de imitadores.

En diferentes ocasiones los músicos demostraron públicamente su admiración hacia el otro. Durante una entrevista, realizada por Lisa Robinson, Freddie narra como inició su amistad. “Al principio, hace tres o cuatro años, solía venir a nuestros conciertos en el Forum de Los Ángeles. Empezamos a charlar y, en esos días, creo que él salía a cenar. Recuerdo haber salido a cenar con él”, aseguró Mercury.

Mientras que Jackson, en una visita a los camerinos de Queen, se encontró a un reportero que le preguntó si era posible decirle a sus lectores que era fanático de la agrupación, a lo que Michael contestó “soy fan de Freddie Mercury”.

Le puede interesar: Así suena la versión inédita de Freddie Mercury cantando en español ‘Bohemian Rhapsody’

Finalmente, los artistas se reunieron en 1983 para grabar tres canciones: ‘Victory’, ‘There Must Be More to Life Than This’ y ‘State of Shock’.

Freddie fue hasta el hogar de Jackson en Encino, distrito de Los Ángeles, lugar en el que vivía la familia completa desde comienzos de los 70. Los artistas grabaron estas tres canciones en el estudio construido en el sótano de la mansión.

¿Por qué nunca se estrenaron estas canciones?

Existen diferentes rumores que buscan explicar las razones por las que los artistas nunca compartieron estas grabaciones.

Una de las versiones asegura que Freddie se sintió incómodo ante la presencia de las mascotas de Jackson, tanto en la casa como en el estudio de grabación. Se dice que pudo ser por Louie, la llama, o Bubbles el chimpancé.

Jim Beach, representante de Queen en ese momento, compartió que recibió una llamada de Freddie, donde este le pedía que pasara por él.

“Me dijo ‘tienes que sacarme del estudio. Michael trae a su mascota al estudio todos los días y no estoy acostumbrado a esto y ya he tenido suficiente y me quiero marchar’”, aseguró Beach.

Otra de las versiones afirma que Jackson encontró a Mercury inhalando cocaína en el baño, por lo que canceló inmediatamente la grabación. The Sun investigó estas afirmaciones, pero nunca pudo confirmar lo sucedido.

En cambio, el mismo Mercury dijo en una entrevista que estas pistas nunca salieron a la luz por falta de tiempo de los artistas.

“Teníamos tres canciones previstas pero, desafortunadamente, nunca se completaron. Eran canciones magníficas, el problema fue el tiempo, ya que ambos estábamos muy ocupados en esa época. Parecía que nunca coincidíamos en el mismo país el tiempo suficiente para terminar completamente cualquier cosa”, afirmó el vocalista de Queen.

¿Dónde se pueden escuchar estas canciones?

En su momento, Freddie lanzó ‘There Must Be More to Life Than This’ en su álbum solista. Pero, en el 2014, en el álbum recopilatorio ‘Queen Forever’, se estrenó la versión de ambos artistas.

Mientras que ‘State of Shock’ finalmente fue grabada por Mick Jagger y The Jackson 5. Por el lado de ‘Victory’, la tercera canción, no ha sido revelada hasta el momento.

Le puede interesar: El productor de ‘Bohemian Rhapsody’ realizará biopic de Michael Jackson