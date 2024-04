Archivado en: • •

Freddie Mercury es sin lugar a duda uno de los cantantes más icónicos en la historia del rock. El músico alcanzó la fama mundial como vocalista principal y pianista de la reconocida banda Queen, donde dejó una huella imborrable.

Su extravagante presencia escénica y su poderosa voz convirtieron a Farrokh Bulsara, nombre real de Mercury, en una de las leyendas del rock. Junto a Queen, el vocalista logró lanzar exitosos álbumes, incluyendo A Night at the Opera (1975), que presentaba la icónica canción ‘Bohemian Rhapsody’.

‘Bohemian Rhapsody’, compuesta por Freddie Mercury, es una de las canciones más famosas y exitosas de Queen, y una obra maestra que ha trascendido generaciones. La composición se caracteriza por combinar elementos de rock, balada, ópera y heavy metal.

Aunque dicha canción es una de las más importantes e influyentes en la historia del rock y era considerada como el himno de la banda, esta no era la canción favorita de Freddie Mercury. El cantante pensaba que había una superior a esta.

La canción favorita de Freddie Mercury

Aunque ‘Bohemian Rhapsody’ es una de las canciones más famosas y emblemáticas de Queen, no era la favorita de Freddie Mercury. Según algunos reportes, su canción preferida era ‘Somebody to Love’.

Según reveló Peter Hince, autor de Queen Uncovered, Mercury sentía que ‘Somebody to Love’, canción principal del álbum A Day at the Races, era una mejor pieza de composición que incluso ‘Bohemian Rhapsody’.

Algunas de las razones por las que Freddie Mercury habría elegido a ‘Somebody to Love’ como su canción favorita tendrían que ver con su proceso de creación, composición y significado. Se dice que la composición llevó mucho tiempo de trabajo.

‘Somebody to Love’ es una canción que se caracteriza por combinar elementos de rock con un coro de gospel. La letra habla sobre la búsqueda universal del amor y la compresión. Por otro lado, la interpretación vocal de Freddie Mercury es llena de emoción y pasión, transmitiendo la intensidad de la letra.

