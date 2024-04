Estas son las parejas que tuvo Freddie Mercury; ¿inspiraron canciones de Queen?

Archivado en: • •

Freddie Mercury es uno de los cantantes más legendarios en la historia del rock. Su brillantez al componer éxitos es reconocida dentro de la industria, sin embargo, algo poco conocido, es que varios de sus amores le sirvieron de inspiración.

El líder de Queen es fácilmente reconocido como un personaje clave para la historia del rock. El legado del cantante sigue presente incluso después de su fallecimiento en el año 1991.

Su voz era única, y su talento inigualable, por lo que escucharlo interpretar canciones era un lujo para los amantes del rock.

Sin embargo, esto era logrado gracias a la inspiración que surgía dentro de Mercury. Su familia y su entorno eran claves en ello, pero, un papel central era jugado por el amor.

Las parejas que tuvo Freddie Mercury

Durante sus 45 años de vida, Freddie no acumuló muchas parejas oficiales, pero varias de ellas fueron significativas, e incluso llegaron a ser la inspiración para grandes éxitos de Queen.

La película ‘Bohemian Rhapsody’ permitió ahondar en la vida amorosa de Freddie Mercury, en especial, por lo que era su relación con Mary Austin.

En la década de los 70, Mercury sostuvo una larga relación con Austin, a quien conoció por medio de Brian May, guitarrista de Queen. Se conocieron cuando el cantante tenía tan solo 24 años. Sin embargo, estuvieron juntos hasta el año 1976, cuando Freddie le confesó que era homosexual.

Freddie Mercury dejó escrito para Mary Austin en su testamento: «Si las cosas hubieran sido diferentes, habrías sido mi esposa, y esto habría sido tuyo de todos modos». (1984) pic.twitter.com/17zRCUZrGD — Cultura Inquieta (@culturainquieta) January 3, 2024



A pesar de esto, Austin fue un pilar clave en la vida de Freddie. La mujer se convirtió en una amiga muy cercana del cantante hasta el día de su muerte. Aunque no existió una confirmación concreta por parte del cantante, muchos especulan que Mary Austin fue la motivación para componer ‘Love Of My Life’, uno de los éxitos más reconocidos de Queen.

Luego de esta ruptura, Freddie tuvo una relación con Paul Prenter, un hombre a quién conoció a mediados de los 70. Prenter llegó incluso a ser el manager de Mercury, por lo que algunos miembros de la banda le achacan el fracaso de Queen a principios de los 80.

Se dice que incluso Prenter impulsó a que Mercury se convirtiera en solista, y a que llevara una vida descuidada, lo que influyó en que contrajera SIDA, lo que le causó posteriormente su muerte.

Paul falleció 3 meses antes que Mercury a causa de esta misma enfermedad.

¿Cuál fue su última pareja?

Finalmente, Freddie tuvo un último amor, el cual lo acompañó durante sus últimos días. Este hombre fue James Hutton, un peluquero que conoció el cantante.

Mercury frente a su diagnóstico quiso terminar su relación con Hutton, sin embargo, el hombre se negó a abandonarlo, e incluso recibió parte de su herencia.