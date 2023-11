La brutal pelea que se armó en la sala de prensa de Brasil tras derrota ante Colombia

Archivado en: •

El partido de Colombia vs. Brasil en el Metropolitano de Barranquilla quedará marcado en la historia del fútbol. La Tricolor le ganó por primera vez en su historia a Brasil por Eliminatorias Sudamericanas con un doblete de Luis Díaz en la última parte del juego.

Aunque Brasil estaba ganando el partido desde los tres minutos, tiempo en el que marcó el primer gol del encuentro, Colombia logró remontar en la final del segundo tiempo con las anotaciones de Luis Díaz. El guajiro se convirtió en el héroe del partido junto a su padre, Luis Manuel Díaz, quién se encontraba en la tribuna del Metropolitano.

La victoria de Colombia de este jueves dejó ilusionados a los hinchas, que sueñan con ver a la Tricolor nuevamente en un Mundial. Además, de la emoción de ver que Luis Díaz marcó dos goles en frente de su padre, quien fue recientemente liberado tras varios días de cautiverio.

Con el resultado de este jueves, la Selección Colombia subió al tercer lugar de la tabla de posiciones con siete puntos. Además, es el único equipo que no ha perdido un solo partido durante las Eliminatorias.

Mientras en la cancha todo era felicidad y los futbolistas e hinchas estaban celebrando la histórica victoria, en la zona de prensa del Metropolitano se estaba presentando una batalla campal entre la seguridad de Brasil y miembros de la FCF.

Según informaron algunos periodistas, la pelea se habría dado porque no estaba definida la zona en la que hablaría el entrenador Fernando Daniz, lo que llevó al descontento entre los miembros de ambas selecciones.

El hecho se conoció por medio de un video que se viralizó en redes sociales. En este se ve cómo varios miembros de la seguridad de Brasil se pelean contra uno de los miembros de la prensa del FCF. En la discusión se logra observar golpes, puños y hasta empujones.

Huge punch-up in the Barranquilla press room post match!

Seems like a squabble about where Brazil should do their presser got heated very quickly. Punches thrown, pigs called in, Federation staff involved. pic.twitter.com/QrJCDqDF7E

